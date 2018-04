Auto von Fahrbahn abgekommen

Dass Auto überschlug sich dadurch und kam dann, wieder auf den Rädern stehend, quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste in eine Klinik gebracht werden. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2000.- Euro. An der Unfallstelle wurden die Polizeibeamten durch die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Stetten unterstützt, welche die Unfallstelle absicherten und verkehrsleitende Maßnahmen durchführten.

Geparktes Auto gestreift und geflüchtet

Retzbach. An einem in der Oberen Hauptstraße 28 in Retzbach geparkten Pkw Dacia wurde am Montag zwischen 11:00 und 19:00 Uhr der Außenspiegel der Fahrerseite durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug touchiert und beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Unfallflüchtigen unter Tel.: 09353/97410.

Polizei Karlstadt