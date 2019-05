Bus auf Auto aufgefahren

Am Fußgängerüberweg musste der Wagen querenden Fußgängern verkehrsbedingt anhalten. Der Busfahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das Auto auf. Der Sachschaden beträgt ca. 2.300 Euro. Verletzt wurde niemand.

Verkehrsunfall

Ein 38-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr am Dienstag, 21.05.19, in den Morgenstunden, die Kreisstraße 36 von Marktheidenfeld in Richtung Erlenbach. Als der Fahrer den Kreisverkehr verlassen wollte, verlor er mit seinem Pkw die Haftung auf der regennassen Fahrbahn und rutschte in den Straßengraben. Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Auffahrunfall

Am Dienstag, 21.05.2019, gegen 12 Uhr, befuhr ein 75-jähriger Pkw Fahrer die Faulbacher Straße in Hasloch. Er wollte in ein Grundstück abbiegen und musste hierzu nochmals zurücksetzen. Dabei fuhr der hinter ihm fahrende Pkw-Fahrer auf das rangierende Fahrzeug auf. Beide Fahrzeuge hatten Beschädigungen an den Stoßstangen.

Parkrempler

Am Montag den 20.05.19, gegen 13:45 Uhr, stieß beim Ausparken aus einer Parklücke ein Sprinter mit der hinteren Stoßstange auf einen geparkten Pkw. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Ein unbeteiligter Zeuge beobachtete den Sachverhalt und machte ein Foto. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sachbeschädigung an einem Pkw

Bereits am 12.05.2019 stellte eine 57-Jährige Frau beim Ausfahren aus der Tiefgarage in der Brückenstraße fest, dass mit ihren Reifen etwas nicht stimmte. Die Anzeige in ihrem Fahrzeug meldete, dass sie am linken hinteren Reifen Luftverlust hatte. Am darauffolgenden Tag wurde in einer Kfz-Werkstatt festgestellt, dass ein Fremdkörper in dem Reifen steckte.

Wer hat Beobachtungen in dieser Tiefgarage gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld Telefon 09391/9841-0.

vd/Polizei Marktheidenfeld