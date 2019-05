Tankbetrug in Kreuzwertheim

Ein Pkw fuhr an eine Zapfsäule, der männliche Fahrer betankte sein Fahrzeug und fuhr anschließend sofort von der Tankstelle weg, ohne seine Rechnung zu begleichen. Anhand des bekannten Kennzeichens führt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld nun die Ermittlungen.

Verkehrsunfall

Marktheidenfeld. Am 20.05.2019, gegen 21 Uhr befuhr ein Lkw mit Anhänger die B 8, von der A 3 kommend in Fahrtrichtung Marktheidenfeld. Aufgrund eines Fahrfehlers, im Bereich einer Linkskurve, scherte der Anhänger auf regennasser Fahrbahn nach links aus und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von 11.000€.

Parkendes Fahrzeug touchiert

Marktheidenfeld. Beim Rangieren einer Sattelzugmaschine mit Anhänger touchierte am Montag, 20.05.19, kurz vor 09:00 Uhr, der 36-jährige Fahrer einen ordnungsgemäß geparkten Pkw auf dem Parkplatz eines Firmengeländes. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 €.

mci / Quelle: Polizei Martkheidenfeld