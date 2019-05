Sohn geht in Marktheidenfeld auf Vater los

In Verlauf der Streitigkeiten zerstörte der Sohn diverses Mobiliar und ging auch körperlich gegen den Vater, glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Der Vater wusste sich nicht mehr anders zu helfen und wandte sich an die Polizei um den Vorfall aktenkundig zu machen und ein Kontaktverbot gegen den Sohn zu erwirken. Dieser hatte sich in der Folge zwar wieder beruhigt, die Unstimmigkeiten zwischen ihm und seinem Vater konnte er jedoch nicht beilegen.

Trunkenheit im Verkehr

Am 16.05.19, um 18:25 Uhr, wurde eine 39-jährige Pkw-Fahrerin in Hafenlohr einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten der PI Marktheidenfeld konnten deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Aus diesem Grund wurde der Pkw verkehrssicher abgestellt und die Dame zur Blutentnahme in die Dienststelle gebracht. Ein Vortest ergab einen Atemalkoholgehalt von über 1,7 Promille

Sachschaden durch Unfallflucht

In der Marktheidenfelder Innenstadt hörte, am 16.05.19 zwischen 09:30 und 10:00 Uhr, ein Hausbesitzer, der sich in seinem Arbeitszimmer befand, ein lautes Geräusch. Er lief zum Fenster und sah, wie ein Pkw direkt vor seinem Grundstückstor stand. Er konnte noch beobachten, wie der Fahrer um den Pkw lief und sich auch den Schaden am Tor ansah. Der Fahrer stieg danach in sein Fahrzeug und fuhr davon ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun gegen den Unbekannten anhand der Feststellungen des Geschädigten.

Ergänzende Hinweise möglicher Unfallzeugen erbittet die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter 09391/9841-0.

vd/Polizei Marktheidenfeld