Wucher durch fremden Schlüsseldienstmitarbeiter

Der Angestellte des Schlüsseldienstes, ca. 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, südländische Hautfarbe, ohne Bart oder Brille, kam und öffnete die Türe. Er nötigte die Frau zur Sofortüberweisung eines völligüberhöhten Rechnungsbetrages. Anschließend bestieg er einen Kleinwagen mit unbekanntem Kennzeichen und fuhr davon. Hinweiseauf den Täter oder das Fahrzeug erbittet die Polizei MAR unter 09391/9841-0 zeitgleich ermittelt die PI MAR nach ähnlichen Fällen in Nordbayerngegen den unbekannten Täter und warnt die Bevölkerung in solchen Fällen, gerade bei unbekannten, nicht örtlich ansässigen Schlüsseldiensten,vorsichtig zu sein und nicht vor Erbringung der Dienstleistung einen Blanko-Vertrag zu unterschreiben.

Versuchter Diebstahl

Eine ausländische Personengruppe, darunter auch eine weibliche Person, befand sich am Sonntag 05.05.2019, 11:30 Uhr, in einer Tankstelle in Marktheidenfeld. Ein aufmerksamer Kunde bemerkte, dass diese Frau „einkaufte“ und alles unter ihrem Rock versteckte. Der Kunde sprach die Frau an, woraufhin sie alle Gegenstände in ein Regal warf. Die gesamte Personengruppe verließ sofort den Verkaufsraum der Tankstelle und fuhr in einem Pkw davon. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld hat anhand des festgestellten Kennzeichens die Ermittlungen aufgenommen.

Unterschlagung

Am 15.05.2019 zwischen 12:00 – 12:30 Uhr führte ein Busfahrer seine Lenkzeitunterbrechung am ZOB in Marktheidenfeld durch. Er setzte sich dazu in den hinteren Bereich des Busses. Um bequemer sitzen zu können nahm er seine Geldbörse aus der Hosentaschen und legte diese neben sich auf den Sitz. Als er gegen 13:00 Uhr seine Linie nach Lohr weiterfuhr, vergaß er die Geldbörse wieder einzustecken. Zurück in Marktheidenfeld bemerkte er das Fehlen des Geldbeutels. Einer der Fahrgäste muss diese wohl unberechtigter Weise an sich genommen haben. Dem Busfahrer fehlen nur 300 Eur Bargeld, Kreditkarte, EC-Karte, Personalausweis und Führerschein.

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld bittet unter 09391/-9841-0 um Hinweise, ob Fahrgäste von Marktheidenfeld nach Lohr am Main beobachten konnten, dass sich eine Person den Geldbeutel aneignete.

Verkehrsunfallflucht

Am 15.05.19 gegen 17:55 Uhr konnte eine Zeugin beobachten, wie ein 30-jähriger Pkw-Fahrer auf dem Kundenparkplatz eines Getränkehandels in der Georg-Mayr-Straße beim Ausparken gegen einen geparkten Pkw stieß. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Zeugin merkte sich das Kennzeichen und informierte den gerade herannahenden Kfz-Besitzer. Dieser kam unverzüglich zur PI Marktheidenfeld und erstattete Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

vd/Polizei Marktheidenfeld