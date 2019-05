Geldbörse aus Spind im Marktheidenfelder Wonnemar gestohlen

Opfer eines Geldbörsendiebstahls wurde am Sonntag ein 56-jähriger Mann. Dieser hielt sich in der Zeit von 15.00 - 19.00 Uhr im Wonnemar auf. Beim Verlassen des Bades stellte er fest, dass die Geldbörse aus seinem Spind in der Umkleide entwendet wurde. Der 56-jährige hatte offenbar vergessen die Türe seines Spinds zu versperren. In der Geldbörse befanden sich 220 Euro Bargeld und Ausweise.

Fahrer in Urspriungen unter Drogeneinfluss

Urspringen, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntagnachmittag wurde ein 24jähriger Pkw-Fahrer in Urspringen im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei stellten die kontrollierenden Beamten fest, dass der 24jährige offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein anschließend durchgeführter Urintest bekräftigte die Annahme. Der Mann musste sich deswegen einer Blutentnahme unterziehen. Weiterhin wurde bei dem 24jährigen noch eine geringe Menge Marihuana sichergestellt. Gegen den jungen Mann wird nun Anzeige wegen Betäubungsmittelbesitzes und des Fahrens unter Drogeneinflusses erstattet.

Arbeitsscheinwerfer abmontiert

Karbach, Lkr. Main-Spessart Über das Wochenende wurden an der Baustelle am neuen Kreisel der MSP 45 in Karbach insgesamt 18 Arbeitsschweinwerfer von Baustellenfahrzeugen abmontiert und entwendet. Der Gesamtwert des Diebesgutes beträgt ca. 1500 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld