Erlenbach: Mehrfach mit Leitplanke kollidiert

Gegen 15.45 Uhr befuhr der 52-jährige Mann mit seinem heckangetriebenen Wagen die Tiefenthaler Höhe aufwärts in Richtung Würzburg. Im Auslauf einer Kurve beschleunigte er auf der nassen Straße, übersteuerte und geriet ins Schleudern. Dabei kollidierte er mit der Leitplanke der Gegenfahrbahn, wodurch sich das Auto drehte und anschließend mit dem Heck erneut gegen die Leitplanke stieß. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Es wurden insgesamt fünf Leitplankenfelder beschädigt. Der Gesamtsachschaden beträgt 6750 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen: Markt Triefenstein

Bei nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn kam am Mittwoch, gegen 19.15 Uhr, eine Auto-Fahrerin von der Straße ab und verursachte einen Gesamtsachschaden in Höhe 1600 Euro. Die 24-jährige Fahrerin eines VW Golfs befuhr die Kreisstraße MSP 36 von Rettersheim kommend in Richtung Lengfurt. Auf einer Gefällstrecke geriet ihr Wagen ins Schlingern und sie beschädigte eine Straßenkilometrierung. Das vorne rechts beschädigte Auto musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Kollision zweier Autos: Kreuzwertheim

2000 Euro Schaden entstand bei der Kollision zweier Autos in der Brückenstraße. Die 18-jährige Fahrerin eines VW Up bog von der Brückenstraße gegenüber des Schlosses nach rechts in Richtung Mainparkplatz ab. In der engen Gasse wartete der 51-jährige Fahrer eines Audis, um in die Brückenstraße einzubiegen. Aus Unachtsamkeit touchierte die Auto-Fahrerin mit der linken Front ihres Wagens die linke Front des stehenden Audis.

Laster übersehen: Marktheidenfeld

6500 Euro Schaden verursachte am Mittwoch, kurz nach 10.00 Uhr, ein 82-jähriger Auto-Fahrer. Der Mann wollte mit seinem Mercedes C-Klasse von der Vorderbergstraße nach links in den Äußeren Ring einbiegen. Dabei übersah er offensichtlich einen Laster mit Anhänger und rammte den Anhänger auf der gesamten rechten Seite. Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden am Laster-Anhänger wird mit 3000 Euro angegeben.

Unbekannter Autofahrer beschädigt Werbeschild: Marktheidenfeld

Durch einen unbekannten Autofahrer wurde in der Nacht zum Mittwoch ein Werbeschild am Dillberg beschädigt. Dem Spurenbild zur Folge löste sich offensichtlich in einer Kurve ein Auto-Anhänger vom Zugfahrzeug, schlitterte über einen Bordstein und einen Firmen-Parkplatz und schlug anschließend in einer Werbetafel ein. Diese knickte ab und wurde aus der Betonverankerung gerissen. Der Verursacher hinterließ keine Personalien und kümmerte sich auch nicht um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

