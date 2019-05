Kollision beim Rückwärtsfahren in Marktheidenfeld

Ein Autofahrer fuhr rückwärts aus einer Parklücke am Lohgraben-Parkplatz heraus und kollidierte mit einer ebenfalls rangierenden Auto-Fahrerin. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Geparktes Auto beschädigt: Kreuzwertheim

Am Freitag zwischen 12.00 und 13.00 Uhr wurde ein geparkter weißer Mazda angefahren und beschädigt. Das Auto war auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Lengfurter Straße abgestellt, als ein unbekannter Fahrzeugführer den Wagen vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Kotflügel und der Stoßstange vorne links beschädigte. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 1500 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Von Fahrbahn abgekommen: Erlenbach

6000 Euro Sachschaden verursachte am Sonntagmorgen eine Auto-Fahrerin, nachdem sie von der Fahrbahn abgekommen war. Die Frau befuhr gegen 05.30 Uhr die Kreisstraße MSP 36 von Würzburg in Richtung Marktheidenfeld. Aus Unachtsamkeit kam sie nach rechts von der Straße ab und streifte die Außenleitplanke. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Polizei Marktheidenfeld/red