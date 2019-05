Kreuzwertheim: Schuss auf Laster

Der Fahrer des Laster stand ab 18.00 Uhr mit seinem Fahrzeug auf dem Gelände eines Autohändlers, nachdem er geladen hatte und wollte sich vor der Weiterfahrt einige Stunden ausruhen. Zu diesem Zweck hatte er die Vorhänge in seiner Fahrerkabine zugezogen. Von einem plötzlichen Knall wurde er gegen 21.45 Uhr aufgeschreckt und sah, dass die Beifahrerscheibe komplett zerborsten war. Die verständigte Polizeistreife fand außer den Scherben, die sich außerhalb des Fahrzeugs befanden, auch ein Projektil eines Luftdruckgewehrs. Es wird davon ausgegangen, dass es sich nicht um einen gezielten Schuss auf den Fahrer gehandelt hat. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Marktheidenfeld um sachdienliche Hinweise unter der Tel. 09391/9841-0.

Schmierereien auf Sportgelände - Schaden etwa 200 Euro: Birkenfeld

In der Nacht zum letzten Samstag hinterließen unbekannte Täter Schmierereien auf dem Gelände des Sportvereins in der St.-Valentinus-Straße. Mittels weißer Sprühfarbe wurde auf die seitlichen Fenster der Überdachung der Auswechselbank das Tag „CBB“ aufgesprüht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Auto verkratzt: Karbach

Einen Schaden von 2000 Euro richtete ein unbekannter Täter an einem von Freitag bis Dienstag in der Unteren Klimbach geparkten schwarzen Chevrolet Captiva KLAC an. Mit einem unbekannten Gegenstand wurde die gesamte linke Fahrzeugseite verkratzt. Es liegen keine Täterhinweise vor. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Selbstgebauter Böller: Kreuzwertheim

Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz erwartet zwei Jugendliche, weil sie einen Böller selbst gebaut hatten. Nach Auffinden in einem Wohnhaus am Donnerstag, gegen 19.45 Uhr, wurde die Polizei informiert. Gegenüber dieser gaben dann zwei 15-Jährige an, nach Anleitung aus dem Internet sich die „Zutaten“ besorgt und den Böller zusammengebaut zu haben. Sie wollten diesen, etwa 2,5 kg schweren Zündkörper in einem Steinbruch zünden. Die Polizei stellte den Böller sicher, damit er fachgerecht entschärft wird.

Polizei Marktheidenfeld/red