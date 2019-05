Hasloch: Schmierereien mit Hakenkreuz

Neben verschiedenen Tags wurden auch Hakenkreuze gesprüht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Dieseldiebstahl aus zwei Baumaschinen: Eichenfürst

Dieselkraftstoff im Wert von 600 Euro wurde in der Nacht zum Dienstag aus zwei Baumaschinen abgezapft. Unbekannte Täter drangen auf das eingezäunte Gelände einer Recycling-Firma ein und zapften aus dem Tank eines Baggers sowie eines Radladers insgesamt circa 500 Liter Diesel ab. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Handy verloren Erlenbach

Ein Handy im Wert vom 900 Euro wurde am Mittwoch verloren. Der Eigentümer des Handys der Marke Huawei, Mate 20 Pro, legte dieses auf dem Dach seines Autos ab und vergaß es dort. Als dann kurz darauf seine Freundin mit dem Auto von Erlenbach nach Marktheidenfeld fuhr, fiel das Handy irgendwo vom Dach und wird seitdem vermisst. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Leichte Kollision auf Parkplatz: Markt Triefenstein

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Homburger Straße kam es am Dienstag, gegen 15.30 Uhr, zur Kollision beim Ausparken. Zwei Autofahrer parkten versetzt in gegenüberliegenden Parklücken und fuhren beide gleichzeitig rückwärts, wobei sie sich mittig trafen. Der Gesamtsachschaden beträgt 3000 Euro.

Auffahrunfall: Marktheidenfeld

Zu einem Auffahrunfall mit 4000 Euro Sachschaden kam es am Dienstag, gegen 15.50 Uhr, in der Petzoltstraße. Ein Auto-fahrer wollte von der Petzoltstraße nach links in die Friedenstraße abbiegen und musste aber verkehrsbedingt abbremsen. Diese Situation erkannte der nachfolgende Autofahrer aus Unachtsamkeit zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Vorfahrt missachtet: Urspringen

1500 Euro Sachschaden entstand am Dienstag, gegen 17.10 Uhr, bei einem Unfall in der Hauptstraße. Die Fahrerin eines Ford Fiesta befuhr die vorfahrtsberechtigte Hauptstraße und wollte nach rechts in die Hellstraße abbiegen. Aus der baulich direkt neben der Hellstraße gelegenen Steinfelder Straße kam eine Auto-fahrerin und wollte ebenfalls nach rechts in die Hauptstraße einbiegen. Dabei touchierte sie den rechten hinteren Kotflügel des Fiestas. Verletzt wurde niemand.

Kollision beim Überholen: Markt Triefenstein

Zu einer Kollision beim Überholen mit 5500 Euro Sachschaden kam es am Dienstag, gegen 10.45 Uhr, auf der Kreisstraße MSP 31. Ein Auto-fahrer fuhr von Altfeld kommend in Richtung Triefenstein und wollte nach links in einen Weg abbiegen. Nachdem er den Blinker gesetzt hatte und sich gerade im Abbiegevorgang befand, wurde er von einem hinter ihm fahrenden Laster-Fahrer überholt. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem aber niemand verletzt wurde.

Fahren trotz Fahrverbots: Marktheidenfeld

Eine Anzeige wegen Fahrens trotz Fahrverbots erwartet einen 26-jährigen Auto-fahrer. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle war er am Mittwoch, gegen 13.20 Uhr, am Äußeren Ring angehalten worden. Dabei stellte sich heraus, dass er aufgrund eines Geschwindigkeitsverstoßes seinen Führerschein für einen Monat abgegeben hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Mann durfte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle wieder verlassen.

Vandalen auf Vereinsgelände: Hafenlohr

In der Nacht zum Mittwoch wurden Verschmutzungen und Beschädigungen auf dem Gelände des Tennisclubs in der Straße „Am Rödlein“ verursacht. In dieser Nacht sowie wohl schon in den Wochen zuvor hielten sich immer wieder unbekannte Personen auf dem frei zugänglichen Gelände des Vereins auf. Hierbei wurde das Gelände vermehrt verschmutzt, ein Tisch zerkratzt und eine Uhr beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Polizei Marktheidenfeld/red