Erlenbach-Tiefenthal: Schmierereien im Solarpark

Weiterhin wurde Farbe an die Fassade gespritzt. Der Schaden beträgt etwa 1000 €. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Mountainbike gestohlen

Marktheidenfeld. Am vergangenen Wochenende wurde ein Mountainbike im Wert von 300 € in der Gradlstraße gestohlen. Das silber-blaue Fahrrad der Marke Bulls war vor der Haustür im Hof abgestellt und mit einem Kabelschloss gesichert worden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Kollision mit Leitplanke - niemand verletzt

Hasloch. Durch die Kollision mit einer Leitplanke entstand an einem Ford Transit ein Schaden von 2000 €. Der 65-jährige Fahrer des Fajhrzeugs befuhr die Staatsstraße 2316 von Hasloch in Richtung Eisenhammer, als ihm plötzlich ein schwarzes Fahrzeug auf seiner Straßenseite entgegenkam. Er wich nach rechts in den Grünstreifen aus und touchierte dabei die dortige Außenschutzplanke mit der rechten Fahrzeugseite, wodurch diese komplett zerkratzt wurde. Von dem unfallverursachenden Fahrzeug fehlt jede Spur. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Lkw rollt gegen Auto

Kreuzwertheim. Am Montag, gegen 18:00 Uhr, machte sich ein Lkw selbständig und rollte gegen ein geparktes Auto, wodurch ein Schaden von 2000 € entstand. Der 39-jährige Fahrer des Lkws stellte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Lengfurter Straße ab und vergaß offensichtlich die Handbremse anzuziehen. Der Lkw rollte dann rückwärts gegen das Heck eines in der gegenüberliegenden Reihe geparkten Autos. Verletzt wurde niemand.

Straßenlaterne umgefahren

Marktheidenfeld. Am Montagabend wurde eine Straßenlaterne „Am Sportzentrum“ umgefahren. Der 58-jährige Fahrer eines Lkws blieb beim Rangieren an der Straßenlaterne hängen, sodass diese verbogen wurde und im 45°-Winkel zur Straße stand. Der Schaden beläuft sich auf 2500 €.

mci / Quelle: Polizei