Trickbetrug am Telefon in Hafenlohr

Im Laufe des Tages wurde eine 87-jährige Dame in Hafenlohr von einer unbekannten Frau mehrmals angerufen. Die Unbekannte gab sich als Bekannte aus und lud sich zum Kaffee ein. Des Weiteren wollte sie sich von der älteren Dame Geld leihen, welches sie dringend als Anzahlung für eine Immobilie benötige. Da die Angerufene die Frau für eine Bekannte hielt, wollte sie ihr helfen und es wurde ein Termin zur Geldübergabe ausgemacht. Nachdem bei einem erneuten Anruf der Sohn der älteren Dame am Apparat war, meldete sich die Unbekannte nicht mehr und erschien auch nicht zum vereinbarten Termin.

Karbach. Einen weiteren Versuch startete eine Betrügerin in Karbach und rief eine 81-jährige Dame an. Wieder unter Vorgabe eine gute Bekannte zu sein, lud sich die Anruferin zum Kaffee ein und fragte auch hier nach Bargeld, da sie sich in einer angeblichen Notlage befinde. Nachdem die Angerufene aber skeptisch war und den Wahrheitsgehalt des Anrufs erst abklären wollte, meldete sich die unbekannte Frau nicht mehr.

Betrug bei Autokauf - Manipulation am Kilometerstand: Marktheidenfeld

Zu einem Betrug beim Autokauf kam es Anfang April. Eine 36-jährige Frau kaufte in Bochum für 10.500 Euro einen VW Passat Variant mit angeblich 97.000 km. Nachdem im Kaufvertrag ein Frauenname stand, erklärten die beiden unbekannten „Verkäufer“, dass der Wagen im Auftrag ihrer Mutter verkauft würde. Durch Recherchen im Internet nach dem Kauf stellte die Geschädigte fest, dass das Auto Mitte März mit 187.000 km für 5500 Euro an zwei Osteuropäer verkauft wurde. Der Kilometerstand wurde offensichtlich manipuliert und auch das Scheckheft komplett gefälscht.

Vorfahrtsmissachtung- Zwei Verletzte: Marktheidenfeld

Zu einer Vorfahrtsmissachtung unter Alkoholeinfluss mit zwei verletzten Personen und 7000 Euro Sachschaden kam es am Freitag, um 13.50 Uhr, auf der Bundesstraße 8. Der 77-jährige Fahrer eines Ford B-Max befuhr die Würzburger Straße in Richtung Erlenbach. An der Kreuzung zum Südring wollte er nach rechts in Richtung Lengfurt abbiegen und blieb an der Wartelinie stehen, um Vorfahrt zu gewähren. Der 46-jährige Fahrer eines KIA Sportage bog von Erlenbach kommend nach links in Richtung Lengfurt ab. Als er sich auf Höhe des Ford-Fahrers befand, fuhr dieser unvermittelt los. Bei der Kollision wurde der Fahrer des KIAs sowie seine Beifahrerin verletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Ford-Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt. Nachdem ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 0,52 Promille ergab, wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Eine Anzeige folgt.

Autofahrer unter Alkoholeinfluss: Esselbach

Mit 0,86 Promille war am Sonntagmittag ein 67-jähriger Auto-Fahrer unterwegs. Bei einer Kontrolle gegen 11.50 Uhr wurde der Mann auf einem Flurweg zwischen Steinmark und Kredenbach angehalten. Nach Wahrnehmung von Atemalkoholgeruch, wurde ein Alkotest durchgeführt und anschließend die Weiterfahrt unterbunden. Der Mann konnte die Dienststelle nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.

Missachtung von Überholverboten: Marktheidenfeld

Mit zwei Punkten in Flensburg, 500 Euro Bußgeld, einem Fahrverbot sowie einer Nachschulung muss ein 22-jähriger Führerscheinneuling rechnen, nachdem er mehrere Überholverbote missachtete. Am Sonntag, gegen 22.00 Uhr, befuhr ein Schwertransport, bestehend aus vier Sattelschleppern, von denen jeder ein eigenes nachfahrendes Begleitfahrzeug hatte, die Bundesstraße 8 von Lohr kommend in Richtung Autobahn/Anschlussstelle Altfeld. Die gesamte Länge des Konvois betrug etwa 200 Meter. Aufgrund der kurvenreichen Strecke zwischen Marktheidenfeld und Altfeld ordneten die vorausfahrenden Polizeibeamten an, die Überholverbotstafeln aller Begleitfahrzeuge in Betrieb zu nehmen. Im Kurvenbereich bei Eichenfürst missachtete dann ein Autofahrer das Überholverbot und überholte mehrere Begleitfahrzeuge bzw. Sattelschlepper, wobei es beinahe zur seitlichen Berührung zwischen dem Überholer und den Sattelschleppern gekommen wäre. Der junge Mann konnte von der Polizei angehalten werden. Er erhält eine Anzeige wegen gefährlichen Überholens bei unklarer Verkehrslage trotz Überholverbot.

Gegen Leitplanke geschleudert: Marktheidenfeld

2700 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, gegen 19.30 Uhr, auf der Bundesstraße 8. Der 33-jährige Fahrer eines BMW 318i fuhr von Altfeld in Richtung Marktheidenfeld. Aus Unachtsamkeit kam er nach rechts ins Bankett, erschrak und führte deshalb eine Gegenlenkung aus. Dadurch geriet der Wagen ins Schleudern und kollidierte rechts mit der dortigen Leitplanke.

