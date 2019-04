Auf Gelände der Polizeidienststelle uriniert

Marktheidenfeld. Am Samstagnachmittag betrat ein Mann das Gelände der Polizeidienststelle und urinierte in einen Busch vor dem Haupteingang des Dienstgebäudes. Über die Überwachungskamera der Dienststelle konnte der Mann von der Wachhabenden Beamtin beim verrichten seiner Notdurft beobachtet werden. Auf Ansprache durch die Beamtin suchte der Mann in Richtung Stadtmitte das Weite, konnte jedoch durch kurzer Nacheile durch die Beamtin gestellt und festgehalten werden. Die über Funk zur Unterstützung alarmierte Polizeistreife war schnell vor Ort und nahm den Mann zur Anzeigenerstattung mit zur Dienststelle. Ihn erwartet ein Bußgeld wegen "Wildpinkelns."

Zwei Autos zerkratzt und geflüchtet

Karbach. Am Freitagabend, gegen 21:45 Uhr, wurden zwei Autos im Bereich der Hauptstraße von einem Mann mutwillig zerkratzt. Der Täter mit Bart konnte beobachtet werden, wie er sich über die beiden Fahrzeuge beugte, die Beifahrerseite und Kofferraumdeckel zerkratzte. Anschließend flüchtete dieser in Richtung Ortsmitte Karbach. Der männliche Täter soll ca. 180cm groß gewesen sein. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391-9841-0.

Betrunken am Steuer

Marktheidenfeld. Am Samstagmittag stoppte eine Polizeistreife der PI Marktheidenfeld einen 72-jährigen Autofahrer im Bereich der Agip-Tankstelle in Altfeld. Bei der Verkehrskontrolle fiel sofort Atemalkoholgeruch auf. Der vor Ort durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Aufgrund des Alkoholwertes wurde dem Mann die Weiterfahrt unterbunden. Neben Punkten in Flensburg und hohem Bußgeld, erwartet dem Fahrzeugführer zudem ein Fahrverbot von einem Monat.

Wildunfall ohne Tierberührung

Urspringen. Die Fahrt von Urspringen nach Duttenbrunn endete für einen Autofahrer zwei Mal im Straßengraben. Dem Fahrzeugführer rannte ein Reh vor dem Auto, weshalb dieser nach links auswich, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links in den Straßengraben fuhr. Von dort aus ging die Fahrt wieder über die Fahrbahn und endete im rechten Straßengraben. Das Reh wurde dabei nicht vom Auto erwischt, sodass es munter in Richtung Wald spazieren konnte. Am Auto entstand Sachschaden von ca. 4000 Euro.

Transporter sprang nicht an – Batteriediebstahl?

Marktheidenfeld. Am Samstagmittag wollte ein Mann seinen Transporter am Brückenparkplatz in Marktheidenfeld starten, welcher jedoch nicht ansprang. Bei der Nachschau im Motorraum stellte er fest, dass Kabel herum lagen und offensichtlich die Batterie fehlte. Daraufhin zeigte er den Diebstahl seiner Autobatterie bei der Polizei an. Bei der Nachschau am Transporter durch eine Polizeistreife konnte das Fehlen der Batterie jedoch nicht bestätigt werden. Denn die Batterie war bei diesem Fabrikat nicht im Motorraum verbaut, sondern unter der Fußmatte im Fahrzeuginneren. Der Grund des missglückten Startversuchs dürfte die entladene Batterie gewesen sein. Der Anzeigenerstatter war sichtlich erleichtert über die Nachricht der Beamten.

Polizeiinspektion Marktheidenfeld