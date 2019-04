Markt Triefenstein: Zwei Verletzte bei Autounfall

Ein 19-jähriger Mercedesfahrer befuhr die Ortsverbindungsstraße von Homburg in Richtung Bundesstraße 8. Die 28-jährige Fahrerin eines Renault Twingos kam aus Richtung Wüstenzell und wollte auf die Verbindungsstraße einfahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des Mercedes und stieß mit diesem zusammen. Durch die Kollision kam der Mercedesfahrer nach links von der Fahrbahn ab. Er erlitt Prellungen und ein Schwindelgefühl. Die Verursacherin stand unter Schock und wurde ins Juliusspital nach Würzburg eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr Homburg war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, regelte den Verkehr und reinigte die Fahrbahn.

Vandalismus am Rohbau - Zaun beschädigt: Urspringen

Bezugnehmend auf die Pressemitteilung über Vandalismus am Rohbau am Osterwochenende wurde nun eine erneute Sachbeschädigung am selben Anwesen bekannt. Vermutlich in der Nacht zum Karsamstag hatten unbekannte Täter von der Ansbacher Straße aus vier Winterreifen über eine stark abfallende unbebaute Ackerfläche gegen die Grundstückseinzäunung rollen lassen. Durch die Wucht des Aufpralls der Reifen wurde der Zaun eingedrückt. Der Schaden wird auf 500 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Geparktes Auto beschädigt: Marktheidenfeld

Vermutlich durch einen Einkaufswagen wurden am Mittwoch, zwischen 13.30 und 14.30 Uhr, an einem geparkten grauen VW Beetle Kratzer an der vorderen Stoßstange verursacht. Der Wagen stand auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes am Äußeren Ring. Der Schaden wurde mit 2000 Euro angegeben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Polizei Marktheidenfeld/red