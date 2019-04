Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein nach einem Unfall verletzter Motorradfahrer musste am Mittwochnachmittag mittels Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Würzburg geflogen werden. Der 72-jährige Fahrer eines Mercedes wollte aus der Udo-Lermann-Straße kommend den Nordring überqueren. Dabei nahm er einen von links kommenden Kradfahrer wahr, der offensichtlich noch den rechten Blinker eingeschaltet hatte. So nahm der Autofahrer an, dass der 44-jährige Motorradfahrer abbiegen wollte und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Bei der Kollision zog sich der Zweiradfahrer eine Fraktur des linken Oberschenkels zu, während der Autofahrer unverletzt blieb. Das Motorrad musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 3000 Euro. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, vermehrt auf Kradfahrer im Straßenverkehr zu achten.

Betrügerische Abzocke am Telefon

Kreuzwertheim. Zu einer betrügerischen Abzocke am Telefon mit Abbuchungen in Höhe von 3000 Euro kam es am Ostermontag. Es meldete sich per Anruf ein vermeintlicher Microsoft-Mitarbeiter und teilte dem Geschädigten mit, dass sich angeblich ein Hacker Zugriff zu seinem PC verschafft habe. Im Verlauf des Gesprächs gewährte der Angerufene einen Fernzugriff auf seinen Rechner, wodurch sich der Fremde - wie sich später herausstellte - insbesondere in das Online-Bankkonto des Geschädigten einloggte. Eine Nachfrage am nächsten Tag bei seinem Bankinstitut ergab, dass bereits mehrere Abbuchungen ins Ausland getätigt wurden. Das Bankkonto wurde daraufhin gesperrt.

Holz gestohlen

Markt Triefenstein. Holz im Wert von 150 Euro wurde vom Holzplatz in den letzten Tagen entwendet. Wie der Eigentümer nun bei der Polizei Marktheidenfeld mitteilte, hatte er seine zwei Festmeter Holz zuletzt am Sonntag, 14. April gesehen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Mit Marihuana auf Parkbank erwischt

Urspringen. Eine geringe Menge Marihuana hatte am Dienstag ein 22-jähriger Mann bei sich. Der Mann saß mit zwei weiteren Personen auf einer Parkbank am Kinderspielplatz in der Quellenstraße. Im Rahmen einer Personenkontrolle gegen 20:45 Uhr nahmen die Polizisten deutlichen Marihuana-Geruch wahr. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten in der rechten Gesäßtasche des jungen Mannes ein Tütchen mit Cannabisblüten. Dieses wurde sichergestellt und Anzeige erstattet.

Außenscheibe und Rollo beschädigt

Marktheidenfeld. Vermutlich mit einem Luftgewehr oder einer Soft-Air-Waffe schoss ein Unbekannter gegen das Schlafzimmerfenster einer Wohnung am Äußeren Ring. Im Zeitraum vom 17. bis 24. April entstand dadurch eine Beschädigung in der Außenscheibe des Fensters sowie am Rollo. Die Polizei Marktheidenfeld konnte ein aufgefundenes Projektil einer (vermutlichen) Soft-Air-Waffe sicherstellen. Die Ermittlungen dauern an.

Illegale Müllablagerungen

Marktheidenfeld. Im Bereich Oberwittbach neben der Staatsstraße 2315 luden Unbekannte Müll ab. Dabei handelte es sich um losen und in Müllsäcke gefüllten Bauschutt sowie alte Fahrradreifen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Unfall an der Schleuse

Rothenfels. Zu einem Arbeitsunfall kam es am Dienstagmorgen, gegen 9 Uhr, an der Schleuse. Beim Umladen schwerer Steinplatten mittels Kran von einem Arbeitsschiff an Land verletzte sich ein 37-jähriger Mann leicht. Er wurde vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Würzburg geflogen.

Radfahrer übersieht geparktes Auto und verletzt sich leicht

Karbach. Weil er aus Unachtsamkeit ein geparktes Auto übersehen hatte, verletzte sich ein 20-jähriger Radfahrer leicht. Der Mann befuhr am Dienstag, gegen 12:30 Uhr, die Marktheidenfelder Straße und stieß gegen das Heck des ordnungsgemäß abgestellten Citroens. Da er einen vollständig geschlossen Schutzhelm trug, zog er sich bei dem Sturz lediglich eine Prellung des Knies sowie einen Bluterguss am rechten Handgelenk zu. Er begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Der Gesamtsachschaden wird auf 2500 Euro beziffert.

Zusammenstoß auf Parkplatz

Marktheidenfeld. Zu einem Zusammenstoß beim Rangieren kam es am Mittwoch, gegen 10:45 Uhr, auf dem Rathausparkplatz. Zwei Autofahrerinnen übersahen beim ausparken jeweils den Anderen, sodass die Fahrzeuge jeweils mit den Hecks zusammenstießen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Einkaufswagen rollt gegen geparktes Auto

Kreuzwertheim. 1500 Euro Schaden verursachte ein weggerollter Einkaufswagen an einem Mercedes. Am Mittwoch, gegen 15:40 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie der beladene Einkaufswagen eines Kunden auf dem Parkplatz eines Discounters in der Lengfurter Straße gegen einen geparkten Mercedes rollte und im Heckbereich eine Delle verursachte. Dieser Kunde fuhr nach dem Einladen weg, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen und die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizeiinspektion Marktheidenfeld