Unbeabsichtigtes Osterfeuer: Feuerwehr Marktheidenfeld löscht mehrere Gartenhutten

In einem Wohngebiet am Marktheidenfelder Dillberg hatte aus bislang ungeklärter Ursache eine Gartenhutte Feuer gefangen.

Gegen 14 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Integrierten Leitstelle der Feuerwehr ein, die daraufhin Alarm fur die Freiwilligen Kräfte aus Marktheidenfeld auslöste. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte sich das Feuer bereits auf zwei direkt angrenzende Gartenhutten ausgebreitet und die jeweiligen Eigentumer versuchten verzweifelt, dem Feuer mit Hilfe mehrerer Gartenschläuche Herr zu werden.

Von den beiden Marktheidenfelder Löschfahrzeugen aus wurden die Flammen sofort von zwei Seiten bekämpft. Dabei kamen mehrere Trupps unter Atemschutz zum Einsatz, die das Feuer rasch unter Kontrolle brachten. An allen drei betroffenen Hutten entstand ein erheblicher Sachschaden, durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr waren die naheliegenden Wohnhäuser jedoch nicht in Gefahr. Auch kamen bei dem Feuer keine Personen zu Schaden. Zur Unterstutzung wurde ein weiteres Löschfahrzeug der Nachbargemeinde Erlenbach angefordert, die mit einem weiteren Atemschutztrupp unterstutzten.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Feuerwehr Marktheidenfeld/mkl