Streit am Obststand in Marktheidenfeld

Vor Ort stellte sich heraus, dass einer der Streithähne die verschiedenen Erdbeerschalen durchstöberte und sich die schönsten rauspickte, um sie in eine Schale zu legen. Dies missfiel einem weiteren Kunden, welcher daraufhin den Mann zur Rede stellte, sodass dies zu einer lautstarken Meinungsverschieden führte. Mit dem 70- und 80 Jährige Streithahn konnte vor Ort ein klärendendes Gespräch geführt werden, sodass beide ihren Ostereinkauf fortsetzen konnten.

17-Jähriger mit abgeklebten Kennzeichen unterwegs

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Ein Zeuge teilte einen Kraftradfahrer mit, bei dem Teile des Kennzeichens mit schwarzem Klebeband verdeckt sind. Recherchen der sachbearbeitenden Streife konnte das ganze Kennzeichen ermitteln und überprüften den eingetragenen Halter. Der Halter gab die Fahrt mit dem abgeklebten Kennzeichen zu. Ihn erwartet nur eine Anzeige wegen eines Kennzeichenmissbrauchs. Weiterhin wurde die Benutzung des Krads, aufgrund mehrerer erheblicher Mängel, vorübergehend untersagt.

Ehrliche Finderin gibt Mobiltelefon bei der Polizei ab

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Eine ehrliche Bürgerin fand im Bereich des Marktplatzes ein Mobiltelefon und verbrachte es zur PI Marktheidenfeld. Am Abend meldete sich die Geschädigte bei der Polizei und war sehr erleichtert, dass ihr Mobiltelefon aufgefunden wurde.

Verkehrsunfall nach Ausfahrt vom Tankstellengelände

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart. Der Unfallverursacher wollte vom Tankstellengelände in der Haslocher Straße nach links in Richtung des Kreisverkehrs ausfahren. Hierbei übersah dieser den von rechts kommenden Pkw, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Sachschaden beläuft sich auf jeweils 1000 Euro.

Handbremse nicht ordnungsgemäß angezogen

Triefenstein OT Homburg, Lkr. Main-Spessart. Die Fahrzeugführerin parkte ihren Pkw im Bereich „Im Kemmerich“ in der leicht abschüssigen Straße. Da kein Gang eingelegt wurde und die Feststellbremse nicht ausreichend angezogen war, rollte der Pkw auf das davor geparkte Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 2500 Euro.

Verkehrsunfallflucht geklärt

Esselbach OT Kredenbach, Lkr. Main-Spessart. In der Birkenstraße touchierte ein Unfallbeteiligter, aufgrund einer Engstelle, das Sockelblech des Einfamilienhauses. Der Hauseigentümer bemerkte das Ganze, notierte sich das Kennzeichen und übermittelte dies der Polizei. Der Unfallverursacher konnte an der Wohnanschrift angetroffen werden und räumte die Fahreigenschaft ein. Am Pkw entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Am Haus beläuft sich der Schaden auf 500 Euro. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Anzeige wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

Offener Haftbefehl und Betäubungsmittel bei Kontrolle festgestellt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Bei einer Personenkontrolle im Bereich der Georg-Mayr-Straße wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Im Rahmen der Durchsuchung der Person konnten zwei Gramm Marihuana festgestellt werden. Weiterhin ergab eine Überprüfung der Personalien, dass der Herr zur Festnahme der Staatsanwaltschaft Magdeburg ausgeschrieben war. Dieser hätte noch 60 Tag in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen müssen, was allerdings durch eine Zahlung in Höhe von 600 Euro abgewandt wurde.

mci / Quelle: Polizei Marktheidenfeld