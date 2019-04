Vier Sommerreifen gestohlen in Bischbrunn

Die Räder befanden sich in einer unverschlossenen, offen stehenden Einzelgarage eines Anwesens in der Gartenstraße. Dort hingen die Reifen einzeln an Haken an der Garagenwand. Evtl. besteht ein Tatzusammenhang mit dem Diebstahl von Werkzeug aus einer ebenfalls unverschlossenen Garage in Bischbrunn am 16.03.19. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Zwei Fahrräder gestohlen: Hafenlohr

In der Nacht zum Montag wurden in der Windheimer Straße zwei silberfarbene Fahrräder im Gesamtwert von 1000 Euro gestohlen. Die nicht gegen Wegnahme gesicherten Räder befanden sich auf einem Grundstück und waren von der Straße aus zu sehen. Es handelte sich um ein Fahrrad der Marke Cycle-Craft, Typ one-o-five, sowie eines der Marke Independent. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Diebstahl eines Mountain-E-Bikes sowie von vier Kompletträdern: Erlenbach

In der Zeit vom 06. bis 15.04.2019 entwendeten unbekannte Täter ein E-Bike sowie einen Satz Kompletträder aus einer verschlossenen Garage im Botschelsgraben im Gesamtwert von 2280 Euro. Es handelte sich um ein Rotwild Mountain-E-Bike und einen Satz Sommerreifen samt Alu-Felgen. Wie die Täter in die versperrte Garage gelangten, muss noch ermittelt werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Handy verloren: Kreuzwertheim

Zu einer Handy-Unterschlagung kam es am Montag in der Junkergasse. In der Zeit von 12.45 bis 13.30 Uhr spielte eine Mutter mit ihrem 4-jährigen Sohn am Mainufer Ball. In dieser Zeit verlor sie wohl aus ihrer Handtasche ihr goldfarbenes Handy der Marke Samsung, Galaxy A 6. Den Verlust bemerkte sie allerdings erst, als sie wieder zuhause war. Eine anschließende Absuche des Mainufer blieb erfolglos. Vermutlich wurde das Handy von einem Unbekannten mitgenommen.

Spiegelberührung: Bischbrunn

Zur Berührung der Außenspiegel zweier Fahrzeuge kam es am Montag, gegen 17.00 Uhr, in der Steinmarker Straße. Kurz nach der Unterführung zwischen Esselbach und Steinmark kam es an einer Engstelle zur Spiegelberührung eines Traktors und eines Lastwagens. Dabei zerbrach das Spiegelglas des Laster. Der Schaden wird mit 250 Euro angegeben. Der Traktorfahrer war zunächst weitergefahren, er gab aber an, von dem Unfall nichts mitbekommen zu haben.

Polizei Marktheidenfeld/red