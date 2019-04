Aufmerksame Zeugin: Polizei rettet Rehbock aus Zaun in Hafenlohr

Eine 40-jährige aufmerksame Frau teilte am 11.04.2019 um 7:30 Uhr einen Rehbock mit, der sich an der Kreisstraße 27 mit seinen Hörnern in einem Elektrozaun verfangen hatte. Das aufgebrachte und verängstigte Jungtier wurde durch eine Streife der Polizeiinspektion Marktheidenfeld aus dem Zaun befreit. Leider gelang dies nur durch Zerschneiden des Zaunes. Nachdem der Rehbock befreit war rannte er munter und ohne zu zögern von dannen. Der Eigentümer des Zaunes wurde über den Schaden am Zaun unterrichtet.<p>

Handydiebstahl in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld. Am Montag den 08.04.2019, zwischen 10 Uhr und 11 Uhr, wurde einem Gast eines Restaurants in Marktheidenfeld ein Handy aus seiner Jacke entwendet. Der 25-jährige Gast hatte seine Jacke über die Stuhllehne hinter sich gehängt. In der linken Jackentasche befand sich eines seiner beiden Handys. Ein Freund saß rechts neben ihm mit gleicher Blickrichtung. Beim Verlassen des Restaurants bemerkte der junge Mann, dass sein Handy aus der Jackentasche fehlte. Zur Tatzeit herrschte in dem Restaurant reger Betrieb.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld Telefon 09391-9841-0.

dc/Meldungen der Polizei Markheidenfeld