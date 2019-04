30.000 Euro Schaden nach Unfall

Die 21-jährige Unfallverursacherin fuhr von Marktheidenfeld in Richtung Aschaffenburg. Sie wollte am Ende der B8 und Beginn der Staatsstraße 2312 nach links abbiegen. Es herrschte dichter Verkehr. Der jungen Frau kam eine Fahrzeugkolonne entgegen. Sie war der Meinung, dass die ersten drei Fahrzeuge des Gegenverkehrs alle nach rechts blinkten und sie deshalb ihrerseits gefahrlos nach links abbiegen kann. Das dritte Fahrzeug der Kolonne bog jedoch nicht nach rechts ab sondern fuhr geradeaus weiter. Deshalb kam es zu einer Kollision.

Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug, das geradeaus weiterfahren wollten, auf einen wartenden Lkw geschoben. Nachdem zunächst bei der Polizei die Meldung über eingeklemmte Personen einging, rückte die Feuerwehr aus. Die Unfallbeteiligten konnten sich aber ohne technische Hilfe aus ihren Fahrzeugen befreien.

Die Unfallverursacherin und der Fahrer des zweiten Autos wurden leicht verletzt in naheliegende Krankenhäuser verbracht. Die Feuerwehren Marktheidenfeld und Hafenlohr übernahmen die Verkehrsregelung und die Fahrbahnreinigung. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Handydiebstähle

In der Zeit vom 15.03.19 bis 22.03.19 wurden in einem Marktheidenfelder Handyladen zwei Demo-Smartphones entwendet. Diese Geräte sind zwar im WLAN voll funktionsfähig jedoch ist ein Betrieb mit SIM-Karte nicht möglich.

Die Polizei fragt nun, ob solche Handy in letzter Zeit zum Kauf angeboten wurden. Hinweise werden unter Tel. 09391/9841-0 entgegengenommen.

Gelddiebstahl

Zwischen Montag den 08.04. und Mittwoch den 10.04.19 wurden in einer Pflegeeinrichtung einem Kurzzeitbewohner 300 € Bargeld entwendet. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich unberechtigt Zugang zu dem Zimmer und hat zunächst unbemerkt das Geld aus einem unverschlossenen Wertfach genommen. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Marktheidenfeld dauern an.

Klassischer Trickdiebstahl

Am 10.04.19, gegen 10:55 Uhr, war eine 55-jährige aus dem Raum Marktheidenfeld in einem Discounter einkaufen. Die Geschädigte hatte Ihre Geldbörse in einer mit einem Reißverschluss verschlossenen Innentasche ihres Einkaufskorbes. Der Einkaufskorb stand im Einkaufswagen.

Am Käseregal stand plötzlich ein Mann neben ihr. Dieser hantierte mit einem Karton und versuchte unbeholfen aus dem oberen Regal einen Käse zu nehmen. Die Frau wollte freundlich sein und half dem südländisch aussehenden Mann. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Dame ihren Einkaufswagen nicht im Blickfeld. Später an der Kasse musste die Frau feststellen, dass ihr Geldbeutel entwendet wurde.

Im Anschluss daran kam die Geschädigte zur Polizeiinspektion Marktheidenfeld um Anzeige zu erstatten. Die Frau ist sich sicher, dass sie abgelenkt wurde um sie so zu bestehlen.

Kurze Zeit nach der Anzeige erhielt sie einen Anruf von einem weiteren Marktheidenfelder Einkaufsmarkt, dass man ihre Geldbörse auf dem Parkplatz vor dem Markt gefunden hätte. Das Bargeld von 120 € fehlte, die Scheck-und Kreditkarten waren noch in der Geldbörse.

Die Polizei appelliert zum wiederholten Mal keine Handtaschen oder Wertsachen in einem Einkaufwagen zu deponieren und diesen dann unbeobachtet zu lassen. Das ist eine Einladung für Trickdiebe, die solches Verhalten gnadenlos ausnutzen. Geldbeutel oder Handys sollten ausschließlich am Körper getragen werden, wo ein Zugriff nicht ohne weiteres möglich ist.

Weiterer Diebstahl aus Garage

Ein Diebstahl aus einer unverschlossenen Garage in Erlenbach wurde der Marktheidenfelder Polizei gemeldet. Der oder die noch unbekannten Täter hatten es auf zwei Kästen Florentiner Apfelsaftschorle abgesehen. Der Tatzeitraum war von Montag 08.04.19 ca. 15:00 Uhr bis Dienstag 09.04.19 05:00 Uhr.

Die Polizei rät der Bevölkerung nochmals die Garagen zu verschließen und bittet um Hinweise unter Telefon 09391/9841-0

vd/Polizei Marktheidenfeld