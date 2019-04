Erlenbach: Einbruchdiebstahl in Firma

Auf der Suche nach Bargeld wurden Türen, ein Fenster und drei Schreibtischcontainer beschädigt. Fündig wurden sie in einer Ladenkasse und entwendeten Wechselgeld im unteren vierstelligen Bereich. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Polizei Marktheidenfeld/red