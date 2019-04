Roden: Brand in Einfamilienhaus - 50.000 Euro Sachschaden und Tod der Hauskatze

Als die Bewohner gegen 19.45 Uhr nach Hause kamen, stellten sie beim Öffnen der Haustüre Rauch fest, welcher sich bereits im gesamten Haus ausgebreitet hatte und verständigten die Feuerwehr. Die Feuerwehren Roden, Urspringen und Marktheidenfeld waren mit insgesamt 51 Einsatzkräften vor Ort und löschten im Esszimmer einen Schrank, welcher in Flammen stand. Als Brandursache sieht die Feuerwehr einen Schwelbrand des hölzernen Esszimmerschranks mit unbekannter Ursache. Durch den Schwelbrand war es dann zur Flammenbildung gekommen, wodurch sich der Rauch komplett verbreitete und das ganze offene Haus verrußt hat. Im Keller wurde dann noch die Hauskatze tot aufgefunden, welche vermutlich an einer CO-Vergiftung um Leben kam.

Heckklappe mit weißer Farbe besprüht: Markt Triefenstein

Einen Schaden von etwa 1000 Euro richtete ein Unbekannter mit weißer Farbe an einem VW Caddy an. Wie erst jetzt gemeldet wurde, hatte ein unbekannter Täter bereits in der Nacht zum 09.03.2019 auf dem Mainkai-Parkplatz sein Unwesen getrieben. So wurden die Heckklappe und das Kennzeichen eines geparkten VW Caddy mit weißer Farbe besprüht. Der Wagen stand auf einem der ersten Parkplätze auf der rechten Seite in Fahrtrichtung Main. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Alkoholisiert unterwegs: Hasloch

Mit 0,76 Promille war am Donnerstag, kurz vor 23.30 Uhr, ein 45-jähriger Autofahrer unterwegs. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde der Fahrer eines Corsa angehalten. Dabei stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Nach Durchführung eines freiwilligen Atemalkoholtests wurde die Weiterfahrt unterbunden und d verkehrssicher „In den Krautgärten“ abgestellt. Eine Anzeige folgt.

Auto übersehen - Kollision mit 2750 € Sachschaden: Marktheidenfeld

Beim Einscheren in den fließenden Verkehr übersah am Donnerstag, gegen 18.20 Uhr, eine Autofahrerin ein anderes Fahrzeug. Die Frau wollte von einem Kundenparkplatz in die Georg-Mayr-Straße einbiegen und kollidierte dabei mit einem vorfahrtsberechtigten, von links kommenden Autofahrer. Es wurde niemand verletzt.

Gegen geparktes Auto gefahren: Marktheidenfeld

Gegen ein geparktes Auto stieß am Donnerstag, gegen 14.40 Uhr, eine Autofahrerin. Die Frau rangierte beim Wegfahren auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarktes in der Luitpoldstraße. Dabei stieß sie mit dem Heck ihres Wagens gegen ein geparktes Fahrzeug.

Unfallflucht geklärt: Marktheidenfeld

Wie gestern berichtet, war es am Mittwochabend in der Grafschaftsstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Ein bis dato unbekannter Autofahrer hatte die Verkehrsinsel überfahren und eine Warnbake aus der Verankerung gerissen. Das stark beschädigte Auto wurde anschließend am Ortsende abgestellt und der Fahrer hatte sich entfernt. Im Laufe des Donnerstag hat sich nun der Fahrer bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld gemeldet und den Unfall zugegeben. Eine Anzeige folgt.

12 Playstation 4-Spiele entwendet: Kreuzwertheim

Zu einem Diebstahl von 12 Playstation 4-Spielen kam es bereits am Mittwoch, den 27.03.2019, in einem Drogeriemarkt in der Lengfurter Straße. Nachdem am Vormittag ein Verkaufsstand vor dem Kassenbereich mit Playstation 4-Spielen aufgebaut wurde, stellte eine Verkäuferin gegen Abend fest, dass 12 Spiele fehlten. Der Schaden beläuft sich auf rund 850 Euro. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht?

Polizei Marktheidenfeld/red