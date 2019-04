Geparktes Auto angefahren, beschädigt und geflüchtet

Durch einen lauten Schlag wurde eine Anwohnerin auf den Vorfall aufmerksam. Sie konnte beobachten, wie der unbekannte Fahrer eines silbernen Opel Astra gegen den BMW fuhr. Anschließend parkte der Unfallverursacher seinen ebenfalls beschädigten Wagen etwa 200 Meter entfernt und sah sich dann den Schaden an dem BMW an. Danach war der Mann verschwunden. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 09391/9841-0 zu melden.

Warnbarke umgefahren und geflüchtet

Marktheidenfeld: Am Mittwoch, gegen 19:00 Uhr, fuhr ein unbekannter Autofahrer eine feststehende Warnbarke um, richtete einen Gesamtsachschaden in Höhe von 2500 € an und entfernte sich unerkannt. Ein Zeuge hörte einen lauten Knall in der Grafschaftsstraße und vermutete sofort einen Verkehrsunfall. Vermutlich war der unbekannte Autofahrer aus Richtung Altfeld kommend auf die Gegenfahrbahn geraten, hat die dortige Verkehrsinsel am linken Fahrbahnrand überfahren und hat dabei den eisernen Rohrmast einer Warnbarke mit Richtungspfeil komplett abgerissen. Das Fahrzeug musste demnach starke Beschädigungen aufweisen. Nach kurzer Fahndung im Nahbereich fand die Polizeistreife einen kurz nach dem Ortsende in Richtung Hasloch abgestellten, stark beschädigten VW Passat. Eine Überprüfung ergab, dass es sich dabei zweifelsfrei um das Unfallfahrzeug handelte. Der vordere linke Blinker fehlte komplett, das linke vordere Rad war komplett aus der Aufhängung gerissen und lag im versperrten Fahrzeug. Der Wagen wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Weitere Zeugen des Unfalls, insbesondere solche, die Hinweise auf den Fahrer des Pkws geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0 in Verbindung zu setzen.

Ladendieb erwischt

Marktheidenfeld: Ein minderjähriger Ladendieb wurde am Mittwoch, gegen 15:00 Uhr, in einem Verbrauchermarkt in der Innenstadt erwischt. Der 13-jährige Schüler nahm eine Dose Red Bull, versteckte diese in seiner Jackeninnentasche und im Kassenbereich steckte er eine Packung Kaugummis in seinen Jackenärmel. Dann zahlte er lediglich eine Flasche Wasser. Nach der Kasse wurde er von einem Verkäufer aufgehalten und der Polizei übergeben.

Diebstahl aus Wohnhaus

Schollbrunn: Der Diebstahl aus einem Wohnhaus konnte geklärt werden. Wie der Polizeiinspektion Marktheidenfeld erst jetzt gemeldet wurde, war es bereits vor etwa zwei Wochen zu einem Diebstahl von Bargeld und Schmuck aus einem Wohnhaus in der Friedhofstraße gekommen. Durch Nachbarschaftsbefragungen konnte die Polizei ermitteln, dass am Vormittag des 12.03.19 ein verdächtiger Mann aufgefallen war, der durch die Hinterhöfe schlich. Diese Person betrat auch das besagte Anwesen und wurde dabei von Zeugen fotografiert. Damals wurde bereits die Polizei verständigt, konnte aber niemanden mehr antreffen. Aufgrund des Fotos und der exakten Beschreibung wurde nun ein Mann ermittelt, der bereits am 13.03.19 in Hafenlohr wegen eines ähnlichen Deliktes festgenommen worden war. Damals war der Vorfall in Schollbrunn noch nicht bekannt, weswegen die Person nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen damals wieder entlassen wurde.

vd/Polizei Marktheidenfeld