15-Jähriger mit Flasche Vodka unterwegs

Er gab an, diese herrenlos in einem Gebüsch am Mainufer gefunden und an sich genommen zu haben. Da das Gegenteil nicht nachgewiesen werden konnte und ein durchgeführter Alkotest negativ ausfiel, wurde der Alkohol zwar sichergestellt und vernichtet, aber keine Anzeige erstattet. Die Eltern wurden telefonisch informiert.

Geparktes Auto beschädigt und weggefahren: Kreuzwertheim

250 Euro Schaden richtete ein unbekannter Fahrzeugführer an einem geparkten Audi A 4 an. Das Auto war am Dienstag, zwischen 17.30 und 17.45 Uhr, auf dem Kundenparkplatz eines Discounters in der Lengfurter Straße abgestellt. Vermutlich beim Ausparken blieb der unbekannte Autofahrer am hinteren Stoßfänger des Audis hängen und entfernte sich anschließend, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Herrenloses Gepäck aufgefunden: Hasloch

Am Bahnhof in der Bahnhofstraße wurden am Dienstag mehrere herrenlose Taschen gefunden. Dabei handelt es sich um einen schwarzen Rucksack und drei Plastiktüten. Der Inhalt deutet auf eine weibliche Besitzerin hin. Es handelt sich hauptsächlich um weibliche Kleidungsstücke, Schuhe und auch Lebensmittel sowie Spirituosen. Die Verliererin möchte sich bitte bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0 melden.

Polizei Marktheidenfeld/red