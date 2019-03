Kennzeichen nicht korrekt angebracht

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Mittwoch, gegen 12:45 Uhr, der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades in der Karbacher Straße angehalten. Dabei stellten die Polizisten fest, dass das an einer selbstgebastelten Kennzeichenhalterung angebrachte amtliche Kennzeichen deutlich über den zulässigen Wert nach oben gebogen wurde und so nicht vollständig lesbar war. Der junge Mann durfte, nachdem er das Kennzeichen vor Ort wieder nach unten gebogen hatte, seine Fahrt fortsetzen.

Geparkter Kleintransporter beschädigt

Markt Triefenstein: Am Mittwoch, zwischen 08:00 und 12:00 Uhr, wurde ein in der Straße „Am Hackenberg“ bestellter Citroen Jumper beschädigt. Die Beifahrerseite wurde verkratzt und eingedellt. Der geschätzte Schaden wird mit 1000 € angegeben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

vd/Polizei Marktheidenfeld