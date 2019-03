Wildunfall mit Reh in Roden

Zu einem Wildunfall mit 1500 € Schaden kam es am Dienstag, gegen 19:10 Uhr, auf der Kreisstraße MSP 12. Der Fahrer eines Chryslers kollidierte kurz vor Ansbach mit einem Reh, als dieses aus dem Waldgebiet kommend vor den Pkw lief. Anschließend blieb das Tier tot im rechten Straßengraben liegen.

Auffahrunfall in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Zu einem Auffahrunfall mit geringem Sachschaden kam es am Dienstag, um 15:45 Uhr, in der Georg-Mayr-Straße. Als ein Autofahrer verkehrsbedingt an einer roten Ampel anhalten musste, erkannte dies ein nachfolgender Autofahrer zu spät und fuhr mit geringer Geschwindigkeit auf. Dabei traf er auf die Anhängerkupplung, wodurch die Kühlerverkleidung beschädigt wurde. Der Schaden beträgt etwa 50 €.

Marihuana in Unterhose versteckt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Mit Marihuana war am Dienstagabend ein junger Mann am Mainkai unterwegs. Als die Polizeibeamten deutlichen Geruch von Marihuana wahrnahmen, wurde der 18-Jährige um 20:30 Uhr einer Personenkontrolle unterzogen. Er zeigte außerdem deutliche drogentypische Anzeichen. Den Rest seines mitgeführten Marihuanas hatte er in seiner Unterhose versteckt. Dieses wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wurde er wieder entlassen. Eine Anzeige folgt.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld