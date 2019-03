Kreuzwertheim: Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Die 32-jährige Fahrerin eines Toyotas fuhr von Altfeld kommend in Richtung Kreuzwertheim. In Unterwittbach wollte sie nach links in die Unterwittbacher Straße abbiegen, betätigte dafür den linken Blinker und musste verkehrsbedingt anhalten. Diese Situation erkannte der nachfolgende 29-jährige Fahrer eines Audi A5 aus Unachtsamkeit zu spät. Der Mann versuchte noch nach links auf die Gegenspur auszuweichen, schaffte es aber nicht mehr und fuhr auf den Toyota auf. Trotz des heftigen Aufpralls gab es keine Verletzten. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Kollision beim Fahrstreifenwechsel - niemand verletzt: Marktheidenfeld

11.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz einer Kollision zweier Autos am Montagabend auf dem Südring. Gegen 20.30 Uhr befuhr eine 23-jährige Autofahrerin die Linksabbiegespur des Südrings in Richtung Kreuzung Würzburger Straße. Als sie auf den Rechtsabbiegestreifen wechselte, übersah sie einen 40-jährigen Autofahrer, der sich rechts neben ihr befand und stieß mit ihm zusammen. Anschließend war ein Wagen noch fahrbereit, während der andere abgeschleppt werden musste.

Vorfahrt missachtet - 1000 Euro Schaden: Rothenfels

Zu einer Vorfahrtsmissachtung kam es am Montag, gegen 15.15 Uhr, in der Straße „Zum Schlangenbrunn“. Die 38-jährige Fahrerin eines KIAs befuhr die Ortsverbindungsstraße von Bergrothenfels in Richtung Windheim. An einer Einmündung übersah sie vermutlich, weil die Sicht durch einen Schneeschauer beeinträchtig war, den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 53-jährigen Fahrer eines VW Transporters und stieß mit ihm zusammen. Verletzt wurde niemand.

Auffahrunfall - ein leicht verletzter Autofahrer: Marktheidenfeld

Mit einem starken Schock nach einem Auffahrunfall musste am Montagmorgen ein 66-jähriger Autofahrer ins Krankenhaus nach Lohr eingeliefert werden. Der Mann befuhr gegen 7.00 Uhr mit seinem Kleintransporter den Äußeren Ring. Zu spät bemerkte er, dass eine vor ihm fahrende 31-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr aufs Heck auf. Die Frau wurde nicht verletzt. Der Gesamtsachschaden wird mit 8000 Euro angegeben.

Diebstahl aus Baumaschine: Marktheidenfeld

Zu einem Diebstahl aus einer Baumaschine kam es am vergangenen Wochenende. Das Fahrzeug stand auf einer Baustelle neben der Autobahn A 3 bei Michelrieth. Die selbstfahrende Raupe wurde am Freitagmittag verschlossen abgestellt. Ein unbekannter Täter entwendete aus dem Führerhaus eine Antenne und ein Funkgerät im Gesamtwert von 170 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0

Polizei Marktheidenfeld/red