Marktheidenfeld: Von der Sonne geblendet und geparktes Auto gestreift

Eine 31-jährige Autofahrerin befuhr die Straße „An den Birken“, als sie aufgrund von eingeschränkter Sicht beim Vorbeifahren an einem ordnungsgemäß abgestellten Auto einen Streifschadenverursachte. Beide Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Leichte Kollision auf Parkplatz: Marktheidenfeld

Zu einer Kollision zweier Autos kam es am Mittwoch, gegen 15.45 Uhr, auf einem Kundenparkplatz in der Georg-Mayr-Straße. Ein 20-jähriger Autofahrer rangierte aus einer Parklücke und übersah dabei ein hinter ihm stehenden Ford Fiesta. Dieser wurde leicht touchiert, sodass ein Gesamtsachschaden in Höhe von 800 Euro entstand.

Versuchter Einbruch in Frisörgeschäft: Marktheidenfeld

In der Nacht zum Mittwoch versuchte ein unbekannter Täter in eine Frisörgeschäft in der Brückenstraße einzubrechen. Nach Spurenlage muss der Unbekannte versucht haben, die Metalleingangstür aufzuhebeln. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 300 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Polizei Marktheidenfeld/red