Erlenbach: Kollision mit Verkehrsschild

Der 57-jährige Fahrer eines VW T5 befuhr die Bundesstraße 8 von Marktheidenfeld kommend in Richtung Remlingen. In einer Kurve kam ihm ein unbekannter BMW-Fahrer entgegen. Dieser geriet aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn, wodurch der VW-Fahrer gezwungen war auszuweichen. Dabei kollidierte er mit einem Verkehrszeichen. Der unbekannte Autofahrer fuhr weiter ohne sich um den Unfall mit etwa 2200 € Sachschaden zu kümmern. Es handelte sich um ein neueres Modell eines schwarzen BMW der 3er Reihe. Der Fahrer sei etwa 25-35 Jahre alt, hat schwarze Haare und einen schwarzen Bart. Auf dem Beifahrersitz saß ebenfalls ein Mann. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Fischwilderei: Markt Triefenstein

Bei Fischwilderei wurde am Sonntag, kurz nach 12.00 Uhr, ein 22-jähriger Mann erwischt. Der Mann wurde am Klostersee beim Angeln beobachtet. Wie sich herausstellte, besitzt er weder einen Angelschein noch eine Streckenkarte. Die Angel hing mit Köder im Wasser, aber einen Fisch hat er nicht geangelt. Das Angelset wurde sichergestellt. Eine Anzeige folgt.

Polizei Marktheidenfeld/red