Gegen die Leitplanke  Unfall erst nachträglich gemeldet, jetzt gibt's eine Anzeige

Am Freitag, gegen 15 Uhr, befuhr die Frau mit ihrem Pkw, Opel Astra, die Bundesstraße 8 von Remlingen kommend in Richtung Erlenbach. Auf der Gefällstrecke nach der Tiefenthaler Höhe brach das Heck ihres Pkw in einer 90-Grad-Kurve auf der regennassen Fahrbahn aus. Hierdurch prallte sie mit der Front ihres Pkw gegen die Außenschutzplanke auf der rechten Seite. Am Opel Astra entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Den an der Leitplanke entstandenen Schaden von ca. 200 Euro meldet die Fahrerin erst am frühen Nachmittag des Folgetages. Daher musste gegen sie eine Anzeige wegen Unfallflucht eingeleitet werden.

Sommerreifen und Hochdruckreiniger entwendet

KARBACH, LKR. MAIN-SPESSART. Im Laufe der letzten Monate wurden aus einem Lagerraum 8 Sommerräder und ein Hochdruckreiniger im Gesamtwert von ca. 1600 Euro entwendet.

Wie erst jetzt bemerkt, verschwanden die zwei Sätze Sommerräder sowie ein Kärcher Hochdruckreiniger im Zeitraum vom 25.10.18 bis 16.03.19 aus dem unverschlossenen Lagerraum hinter einem Carport. Es handelt sich um einen Satz Sommerräder mit silbernen Alufelgen VW Allstar und Reifen der Größen 225/55R16 sowie einem Satz mit schwarzen Alufelgen VW Pacific und Reifen der Größe 205/55R16.

