Martkheidenfeld-Altfeld: Zwei Menschen bei Frontalzusammenstoß verletzt

Eine 33-jährige aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab, befuhr mit ihrem Mercedes die B8 aus Richtung Wertheim kommend und wollte an der Anschlussstelle nach links auf den dortigen Pendlerparkplatz einfahren. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Skoda einer 47-jährigen aus Triefenstein. Bei dem Frontalzusammenstoß wurden beide Frauen schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Altfeld unterstützte bei der Absicherung der Unfallstelle und der Bergung der Verletzten.

Kleintransporter trotz unklarer Verkehrslage überholt - 51-Jährige verletzt

BIRKENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Am Freitagmorgen überholte, trotz unklarer Verkehrslage, ein 56-jähriger Fahrer eines Audis, in der Billingshäuser Straße in Birkenfeld einen VW-Kleintransporter der Deutschen Post, der von einer 51-jährigen gefahren wurde. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 51-jährige wurde dabei leicht verletzt und musste sich in ambulante Behandlung begeben. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Quelle: Polizei Marktheidenfeld / mci