Kreuzwertheim: Kennzeichen und Fahrzeugbrief gestohlen

Die Kennzeichen eines Dacia Logan sowie der Fahrzeugbrief wurden in der Zeit von Donnerstag, 06. Dezember 2018, bis Montag, 11:00 Uhr, entwendet. Der verschlossene Wagen war während eines Urlaubs ordnungsgemäß in der Rettersheimer Straße abgestellt. Wegen eines Defekts der Zentralverriegelung war möglicherweise die hintere linke Tür unverschlossen. Ein unbekannter Täter nahm beide amtlichen Kennzeichen sowie diverse weitere Gegenstände aus dem Inneren des Fahrzeuges mit. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Verstoß gegen das Personenbeförderungsgesetz

Kreuzwertheim. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle gegen 1 Uhr in der Lengfurter Straße wurde der 24-jährige Fahrer eines polnischen Sprinters angehalten. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann mehrere polnische Staatsbürger, die sich berechtigt in Deutschland aufhielten, gegen Entgelt hierher transportierte. Die erforderliche Erlaubnis für den gewerbsmäßigen grenzüberschreitenden Personenverkehr hatte er nicht. Für die zu erwartende Strafe musste der Fahrer eine Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe hinterlegen.

Von der Fahrbahn abgekommen

Marktheidenfeld. Zum Glück unverletzt blieb ein Autofahrer am Dienstag, nachdem er mit seinem Auto von der Fahrbahn abkam. Der 51-jährige Fahrer eines Mitsubishi Colt befuhr gegen 16.30 Uhr die Staatsstraße 2299 von Lengfurt in Richtung Marktheidenfeld. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei leichtem Regen nach links von der Fahrbahn ab, wobei der Wagen von der Leitplanke abgewiesen wurde. Danach prallte das Auto auf der gegenüberliegenden Seite nochmals in die Leitplanke und blieb anschließend entgegen der Fahrtrichtung am rechten Straßenrand stehen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall wurden auch die Leitplanken massiv beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird mit 4500 Euro angegeben.

Diebstahl eines VW Golf

Marktheidenfeld. Am Dienstag, in der Zeit von 12.10 bis 16 Uhr, wurde ein in der Luitpoldstraße abgestellter grauer VW Golf gestohlen. Die Fahrerin hatte den Wagen ordnungsgemäß in der Straße geparkt. Dieser war bei ihrer Rückkehr verschwunden. Bei dem Auto handelt es sich um einen VW Golf, Baujahr 2006, im Wert von etwa 3000 Euro. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Polizeiinspektion Marktheidenfeld