Triefenstein: Fußgängerin von Auto verletzt

Mit leichten Verletzungen musste am Montagnachmittag eine 31-jährige Fußgängerin ins Krankenhaus nach Wertheim eingeliefert werden. Gegen 16:40 Uhr befuhr der 74-jährige Fahrer eines niederländischen Wohnwagengespanns auf seinem Weg zum Campingplatz die Mainbrücke/Neuffstraße stadteinwärts. Als ihm ein Bus entgegenkam, musste der ausweichen, da die beiden Fahrzeuge sonst nicht aneinander vorbeifahren konnten. Weil sich am rechten Außenspiegel des Zugfahrzeugs eine Verlängerung befand, touchierte er mit dieser Metallverlängerung eine auf dem Gehweg laufende Fußgängerin. Diese klagte sofort über Schmerzen. Nach kurzem Personalienaustausch fuhr der Mann weiter zum Campingplatz und konnte dort anschließend von der Polizei angetroffen werden.

Zeugin beobachtet Unfallflucht

Marktheidenfeld. Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte eine Unfallflucht am Montag aufgeklärt werden. Gegen 13.15 Uhr befuhr eine Autofahrerin die Bundesstraße 8. Nach ihren Angaben fuhr ein Lkw-Fahrer vor ihr, welcher beim Rechtsabbiegen einen Leitpfosten umgefahren hätte. Hierbei sei der Leitpfosten sowie der Auflieger des Lkws beschädigt worden. Der Lkw fuhr anschließend weiter und sei erst nach 500 Metern stehen geblieben. Die Frau fuhr weiter, meldete den Vorfall bei der Polizei Marktheidenfeld und teilte auch das Kennzeichen des Lastwagens mit. So konnte dann der Fahrer ermittelt werden. Der Schaden am Leitpfosten beträgt etwa 50 €.

Betrüger festgenommen – Haftbefehl vollstreckt

Marktheidenfeld. Im Zuge anderweitiger Ermittlungen wurde bekannt, dass gegen einen 28-jährigen Mann aus Wertheim mehrere Haftbefehle außerbayerischer Staatsanwaltschaften offen waren, und er deswegen zur Festnahme ausgeschrieben war. Der Aufforderung zum Haftantritt hatte der Mann keine Folge geleistet. Momentan war er bei einer hiesigen Firma beschäftigt. Er wurde gestern an seinem Arbeitsplatz festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Polizeiinspektion Marktheidenfeld