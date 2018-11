Schlachtabfälle im Wald entsorgt

Wie die Gemeinde meldete, wurden diese aus einer Hausschweinschlachtung stammenden Abfälle neben einem Waldweg in der Gemarkung Klimbach (Alter Steinbruch Richtung Roden) von unbekannt abgeladen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Außenspiegel beschädigt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart

250 € Schaden verursachte eine Autofahrerin am Montag an ihrem BMW. Die Frau befuhr kurz vor 13:30 Uhr die Würzburger Straße. Dabei fuhr sie so knapp an einem geparkten Mercedes C-Klasse vorbei, dass sich die Außenspiegel berührten. Das Spiegelglas des BMW fiel heraus und der Außenspiegel knickte ein. Am Spiegel des Mercedes entstand augenscheinlich kein Schaden.

Geparktes Auto zerkratzt

Hafenlohr, Lkr. Main-Spessart

In der Zeit von Sonntag, 10:00 Uhr, bis Montag, 10:30 Uhr, wurde ein in der Alten Windheimer Straße geparkter Pkw zerkratzt. Der Wagen stand in der Hofeinfahrt vor dem Wohnanwesen, als ein unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand einen langen und tiefen Kratzer in den Lack der gesamten rechten Fahrzeugseite ritzte und einen Schaden von mindestens 1000 € verursachte. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0. Polizei Marktheidenfeld/mkl