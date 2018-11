Am Montagmorgen hat eine Hauseigentümerin bemerkt, dass ein Fenster an ihrem Wohnanwesen aufgebrochen worden ist. Ob der unbekannte Täter im Haus war, ist nicht bekannt. Entwendet wurde offenbar nichts. Die Würzburger Kripo bittet um Hinweise von Personen, die möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen muss sich der Einbruch bzw. der Einbruchsversuch in der Böhmerwaldstraße im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag, 13.00 Uhr, und Sonntagabend, 19.45 Uhr, ereignet haben. Der Schaden an dem angegangenen Fenster dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Dem Täter gelang es, in unbekannte Richtung unerkannt zu entkommen.

Wer im fraglichen Zeitraum im Bereich der Böhmerwaldstraße etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Fall im Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kripo Würzburg in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizei Unterfranken/mho