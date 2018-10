Rowdy am Steuer - Schüler in Hasloch gefährdet

Bereits am Montag, 15.10.18 gegen 06.30 Uhr, ereignete sich an der Bushaltestelle im Bereich Schrannenweg/Ringweg eine Unfallflucht.

Dort war ein zunächst unbekannter älterer Mann mit seinem Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit an der dortigen Bushaltestelle vorbeigefahren und hatte dabei zwei abgestellte Schulranzen beschädigt. Der Mann soll dann mit seinem Pkw weitergefahren sein, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Kurze Zeit später gefährdete der Fahrer durch seine rücksichtslose Fahrweise im Bereich der Ringstraße/Waldstraße noch einen Schüler massiv.

Der 12jährige musste sich offenbar durch einen Sprung auf eine Bank vor dem herannahenden Pkw des Mannes retten.

Der Fahrer des Pkw konnte mittlerweile ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der PI Marktheidenfeld zu melden.

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart

Ladendiebstahl

Am Freitagnachmittag wurde die PI Marktheidenfeld von einem Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in Kreuzwertheim verständigt.

Dort wurde eine 9jährige Ladendiebin dabei ertappt, wie sie Kosmetikartikel im Wert von 19 Euro in ihren Sportbeutel steckte.

Bei der Tatbestandsaufnahme wurde dann noch bekannt, dass die 9jährige bereits am Vortag, in einem anderen Geschäft Ware für 29 Euro gestohlen hatte.

Bergrothenfels, Lkr. Main-Spessart

Brennholz gestohlen

Am 20.10.18 wurde bei der PI Marktheidenfeld Anzeige wegen Holzdiebstahls erstattet. Demnach wurde von einem unbekannten Täter im Zeitraum vom 01.10.18 - 20.1018

ca. 2 Ster Brennholz von einem Unterstand auf dem gemeindlichen Holzlagerplatz entwendet. Das Holz war auf 50 cm Länge gesägt und hatte einen Wert von ca. 100 Euro.

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart

Vier Männer bei Schlägerei verletzt

Am Samstagabend gegen 22.55 Uhr kam es in Kreuzwertheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an der insgesamt vier Männer im Alter von 29 - 48 Jahren beteiligt waren. Zwischen den Männern kam es aus einem bisher nicht bekannten Grund zu einem Streit, der in einer handfesten Schlägerei endete.

Da alle Beteiligten alkoholisiert waren und nur schlecht deutsch sprachen, konnte die Ursache des Streits noch nicht geklärt werden. Die Beteiligten erlitten Platz- und Schürfwunden.

Ein 29jähriger wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Wertheim verbracht.

Polizei Marktheidenfeld/mkl