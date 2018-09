Bienenkönigin geklaut

Ein bislang unbekannter Täter entwendete zwischen dem 11.08.18 und dem 13.08.18 aus einem Bienenstand neben der ST 2315 eine standbegattete Bienenkönigin nebst einer Honigwabe im Wert von ca. 50.- EUR.

Unachtsamkeit beim Zürücksetzen

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart – 3500.- EUR Gesamtschaden waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am 30.08.2018, 17.30 h in der Gemeindedinger Straße ereignete. An der Kreuzung zur Lengfurter Straße setzte ein Opel-Fahrer seinen Pkw unvermittelt zurück und fuhr hierbei vorne auf einen dahinter stehenden Pkw VW-Golf: Die beiden Fahrer blieben unverletzt.

Vorfahrt missachtet

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart - Vorfahrtsmissachtung war die Unfallursache eines Verkehrsunfalls, der sich am 31.08.2018 gegen 13.45 h auf der ST 2315 ereignete. Hier wollte der aus Rettersheim kommende Fahrer eines Ford in die vorfahrtsberechtigte Staatsstraße einbiegen und übersah hierbei einen aus Unterwittbach kommenden Audi-Fahrer. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von 15.000.- EUR jedoch kein Personenschaden.

Wildunfälle im Dienstbereich

Im Dienstbereich der PI Marktheidenfeld ereigneten sich am Wochenende insgesamt vier Wildunfälle mit verschiedenen Wildtieren. Der hierbei entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 2500.- EUR!

Sachbeschädigung an Baugrundstück

Urspringen, Lkr. Main-Spessart – Bislang unbekannte Täter haben zwischen dem 27.08.2018, 21:00 Uhr und dem 28.08.2018, 07:00 Uhr die Umfriedung eines Baugrundstückes in der Jahnstraße auf einer Länge von ca. 40 Metern umgebogen und auf dem Grundstück mehrere Jungbäume abgeschnitten, dabei entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 1500.- EUR.

Polizei Marktheidenfed/mkl