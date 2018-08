Vorfahrt missachtet - 16000 Euro Schaden

Toyota übersehen - 9.000 Euro Sachschaden

Erlenbach. Der 35-jähriger Fahrer eines Kleintransporters übersah gestern in der Straße „Am Hemmrich“ einen vorfahrtsberechtigten, 73-jährigen, Toyota-Fahrer, so dass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden von ca. 9000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, verletzt wurde niemand.

Gescheitertes Überholmanöver - 7000 Euro Schaden

Rothenfels. 7000 Euro Sachschaden entstand gestern bei einem Überholmanöver auf der StStr. 2315 bei Rothenfels gegen 10.40 Uhr. In einer Kolonne setzte ein hinter einem Lastwagen herfahrender 61-jähriger Polo-Fahrer zum Überholen an. Dabei übersah er möglicherweise einen an zweiter Stelle fahrenden 29-jährigen BMW-fahrer, der bereits zum Überholen angesetzt hatte. Der Polo-Fahrer erschrak, brach seinen Überholvorgang ab und geriet dabei ins Schleudern. Dadurch kam es zu einer seitlichen Berührung mit dem BMW-Fahrer. Beide Fahrzeuge kamen zum Stehen, verletzt wurde niemand.

Polizei Marktheidenfeld