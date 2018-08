Geparktes Auto übersehen

Sie fuhr ortsauswärts in Richtung Marktheidenfeld. Bei der leichten Bergauffahrt übersah sie aufgrund Unachtsamkeit und tiefstehender Sonne den rechts am Straßenrand geparkten Fiesta und kollidierte mit diesem. Es wurde niemand verletzt, aber an beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5500 €. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Da die Straße für kurze Zeit gesperrt werden musste, wurde der Verkehr durch zwei Feuerwehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Marienbrunn geregelt.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erhielt am Montagabend ein 24-jähriger Autofahrer. Als der Wagen an der Wohnanschrift in der Baumhofstraße gegen 21:30 Uhr durch die Polizei entstempelt wurde, stellte sich heraus, dass der Autofahrer regelmäßig im versicherungslosen Zeitraum sein Auto auf öffentlichem Verkehrsgrund benutzt hatte.