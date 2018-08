Geparktes Auto beschädigt - 6800 Euro Schaden

Ein unbekannter Zeuge hatte den Vorfall am Mittwoch, um 21:35 Uhr, beobachtet und einen Hinweiszettel am Auto befestigt. Demnach soll ein unbekannter Fahrzeugführer eines weißen Wagens beim Einparken an dem geparkten Auto hängengeblieben sein. Als der Fahrer zu seinem Wagen kam, war der Verursacher nicht mehr vor Ort. Anhand des Zeugenhinweises konnte er aber von der Polizei ermittelt werden. Der angerichtete Gesamtsachschaden beträgt zirka 6800 Euro.

Anhänger mit Wasserbox umgekippt

Triefenstein, OT Homburg, Lkr. Main-Spessart. 2000 Euro Schaden entstanden durch einen umgekippten Autoanhänger am Donnerstag, um 15:40 Uhr. Ein Autofahrer hatte an seinem Auto einen Anhänger, auf dem eine Gitterbox mit 1000 Litern Wasser geladen war. Die Box war mit Spanngurten auf dem Anhänger gesichert. Der Mann bog aus der Remlinger Straße nach rechts auf die Staatsstraße ab. Dabei schaukelte sich das Wasser auf, sodass der gesamte Anhänger umkippte und dieser die Fahrbahndecke massiv beschädigte.

Wiesenbrand ohne Sachschaden

Bischbrunn, OT Oberndorf, Lkr. Main-Spessart. Eine etwa 150 Quadratmeter trockene Wiese in der Grundstraße geriet am Donnerstag, gegen 22:00 Uhr, in Brand. Das Feuer konnte von der alarmierten Feuerwehr Oberndorf, die mit 24 Einsatzkräften vor Ort war, umgehend gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.

Polizei Marktheidenfeld