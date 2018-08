Unerwarteter Fahndungserfolg für Polizisten

Eine Polizeistreife war in anderer Sache unterwegs, als sie auf dem Gelände einer zu diesem Zeitpunkt bereits geschlossenen Tankstelle in der Triefensteiner Straße eine Person mit großen Rucksack sichteten. Bei der anschließenden Personenkontrolle stellte sich heraus, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Magdeburg zur Festnahme ausgeschrieben war. Er wurde mit zur Dienststelle genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die JVA Würzburg eingeliefert.

Elektroweidezaun beschädigt

Esselbach, Lkr. Main-Spessart. 20 Meter Elektroweidezaun im Wert von 30 Euro wurde durch einen Brand in Mitleidenschaft gezogen. Am Mittwoch, gegen 22:15 Uhr, kam es zu einem Flächenbrand auf einer Pferdekoppel am Hofweg, auf der sich aber keine Tiere befanden. So entstand lediglich geringer Sachschaden am Elektroweidezaun. Die Freiwillige Feuerwehr Oberndorf war vor Ort und konnte den Brand löschen. Die Pferdekoppel bzw. Wiese war komplett ausgedörrt und somit leicht entzündlich. Personen kamen nicht zu Schaden.

Auto macht sich selbständig - 3200 Euro Sachschaden

Esselbach, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch, gegen 18:45 Uhr, machte sich ein Opel in der Straße „Am Friedhof“ selbständig und landete in der Hecke eines Nachbarn. Die Fahrerin parkte ihren Wagen am rechten Straßenrand bei abschüssiger Fahrbahn. Sie legte den Gang ein, zog aber die Handbremse nicht an. So machte sich das Auto selbständig, indem er etwa 40 Meter rückwärts in eine Hecke rollte. Dabei nahm er ein Straßenschild und einen Laternenmast mit. Verletzt wurde niemand.

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Erlenbach, Lkr. Main-Spessart. Zu einer Unfallflucht mit 1500 Euro Sachschaden kam es am Mittwoch, gegen 18:15 Uhr, Am Unzberg. Ein in der Straße geparkter Opel wurde am Stoßfänger vorne links beschädigt, außerdem fehlte ein etwa ein Zentimeter großes Reifenstück am Rad vorne links. Vermutlich war das Verursacherfahrzeug rückwärts aus der Sackgasse bei der Tierarztpraxis gefahren, um anschließend Am Unzberg bergab zu fahren. Hierbei stieß der unbekannte Fahrer vermutlich hinten rechts gegen die Front des am Seitenrand geparkten Opels. Dessen Besitzer befand sich in einem benachbarten Haus und hatte ein lautes Geräusch gehört. Dann sah er lediglich einen dunklen Wagen den Unzberg bergab fahren und bemerkte erst dann den Schaden an seinem Auto. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Bauzaun kippt auf Fahrbahn

Hasloch, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch, kurz vor 16:00 Uhr, wurde ein Auto durch einen Bauzaun beschädigt. Ein Bauarbeiter führte im Baustellenbereich an der Staatsstraße 2315, zwischen Hasloch und Kreuzwertheim, Arbeiten mit einem Radlader durch. Dabei hob er mit dem Radlader Holz an, welches sich offenbar in einem dort aufgestellten Bauzaun verfing. Dadurch kippte der Bauzaun auf die Fahrbahn, welche zu diesem Zeitpunkt durch einen Autofahrer befahren wurde. So entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro an der linken Fahrzeugseite. Verletzt wurde niemand.

Erneut Opferstock angegangen

Rothenfels, Lkr. Main-Spessart. Vermutlich ohne Beute musste der unbekannte Opferstockaufbrecher die Kirche in der Burggasse wieder verlassen. Da erfahrungsgemäß von den Kirchenbesuchern kaum Geld eingeworfen wird, ist davon auszugehen, dass der Täter erfolglos blieb. Dieser hatte in der Zeit von Mittwoch bis Samstag die Vorhängeschlösser des Opferstocks aufgewuchtet und am Boden liegen gelassen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Sattelzug streift Sattelanhänger

Birkenfeld, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch, gegen 11:00 Uhr, wurde ein in der Hauptstraße geparkter Sattelanhänger beschädigt. Ein Sattelzugfahrer befuhr die Straße und auf dem Auflieger befand sich am Ende ein Stapler. Als der Sattelzug um die Rechtskurve fuhr, streifte der Stapler das geparkte Fahrzeug und richtete einen Schaden in Höhe von 3300 Euro an. Der Fahrer hatte von der Beschädigung nichts mitbekommen und fuhr weiter. Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte anhand des Kennzeichens und der Firmenaufschrift der Fahrer ausfindig gemacht werden. Dieser kam unvermittelt an die Unfallstelle zurück.

Polizei Marktheidenfeld