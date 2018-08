Zwei Einbrüche in Bäckereien im Raum Marktheidenfeld

Die Kriminalpolizei Würzburg hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Am frühen Dienstagmorgen verständigte die Mitarbeiterin einer Bäckerei-Filiale im Äußeren Ring die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken. Unbekannte verschafften sich im Laufe der Nacht über einen angrenzenden Supermarkt gewaltsam Zutritt zu der Filiale und entwendeten nach derzeitigem Stand einen vierstelligen Bargeldbetrag.

Kurze Zeit später erging die Mitteilung über einen gleichgelagerten Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Straße „Dürre Wiese“ im naheliegenden Erlenbach. Auch in diesem Fall erbeuteten die Täter Bargeld und flüchteten unerkannt.

Zur Aufklärung der Taten setzt die Kripo Würzburg auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der betroffenen Supermärkte gesehen haben, werden gebeten sich unter Tel. 0931/4571732 zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Unterfranken