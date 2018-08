Tankbetrug von Zeugen beobachtet

Ein Autofahrer konnte, während er selbst seinen Wagen betankte beobachten, wie der Fahrer eines schwarzen Mazdas tankte und anschließend ohne zu bezahlen davon fuhr. Der Verkäuferin selbst, fiel es erst auf, als sie den offenen Betrag an der Kasse sah. Der Zechpreller fuhr in unbekannte Richtung davon. Über das notierte Kennzeichen und die Videoaufnahme konnte der Halter des Wagens ermittelt werden. Eine Anzeige folgt.

Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen - niemand verletzt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart

Zu einem Auffahrunfall mit 4250 € Sachschaden kam es am Montag, kurz nach 17:00 Uhr, in der Georg-Mayr-Straße. Die Fahrerin eines fuhr von der alten Mainbrücke kommend in Richtung neue Mainbrücke. Zum Links-Abbiegen auf einen Kundenparkplatz hielt sie aufgrund von Gegenverkehr auf ihrem Fahrstreifen an. Da auch die nachfolgende Fahrerin eines Fiats dort links abbiegen wollte, hielt sie hinter dem Citroen an. Die Situation erkannte der Fahrer eines Kleintransporters zu spät und fuhr auf den Fiat auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf den Citroen geschoben.

BMX-Rad gestohlen

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart

Ein nicht versperrtes BMX-Rad wurde am Sonntagnachmittag in der Georg-Mayr-Straße gestohlen. Das Rad im Wert von etwa 150 € stand in der Zeit von 14:00 bis 16:00 Uhr hinter einem Baum auf einem Shuttle-Parkplatz. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0. Blumenkübel beschädigt Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Ein Blumenkübel wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Baumhofstraße beschädigt. Der Topf aus Fiberglas mit Blumen darin stand vor einem Blumengeschäft und wurde umgeworfen. Die darin befindlichen Pflanzen sind kaputt gegangen. Der Schaden wird mit 190 € angegeben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Polizei Marktheidenfeld