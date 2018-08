Viele Polizeieinsätze auf der Laurenzi-Messe 2018

Insgesamt wurden gut 50 Einsätze während oder im Anschluss an die Veranstaltung gezählt, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Messegeschehen stehen. Beleidigungen, absolut unter der Gürtellinie, und eine weit verbreitete Respektlosigkeit gegenüber den Einsatzkräften und Rettungsdiensten scheinen zumindest für einen kleinen Teil des polizeilichen Gegenübers langsam salonfähig zu werden.

In fast allen Fällen von Körperverletzungen, Widerständen gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffen auf Polizeibeamte usw. standen die mutmaßlichen Täter zum Teil erheblich unter Alkoholeinfluss. Der „Spitzenreiter“ hatte 3 Promille. Die Einsatzzeiten, teilweise bis in die frühen Morgenstunden, belegen deutlich den Zusammenhang mit der geöffneten Innenstadtgastronomie.

Einsatzreichster Tag war der Abend von Dienstag auf Mittwoch vor dem Feiertag.

Die Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst funktionierte reibungslos. Taschenkontrollen wurden von den Besuchern durchwegs akzeptiert, es kam zu keinen Beschwerden bei der Polizei. Die Vorankündigung dieser Kontrollen in der Presse wurde positiv gesehen.

Das gemeinsam mit der Stadt Marktheidenfeld (hier ein besonderes Dankeschön !) ausgearbeitete Sicherheitskonzept war ausgewogen und der momentanen Gefährdungslage angepasst. Es kam zu keinen größeren Sicherheitsstörungen.

Die Beanstandungen im Bereich Jugendschutz wurden alle im Zusammenhang mit Alkohol festgestellt, leider teilweise mit sehr hohen Promillewerten. Werte über ein Promille bis hin zur völligen Volltrunkenheit, die nicht mehr messbar war, wurden festgestellt. Die Jugendschutzkontrollen wurden in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt durchgeführt.

Ein überarbeitetes Verkehrskonzept führte zu einer Verbesserung der Information von anreisenden Messebesuchern, es kam zu keiner einzigen Abschleppung.

Mit drei festgestellten Trunkenheitsfahrten liegt das Ergebnis auf dem gleichen Niveau wie im letzten Jahr.

Kopfschütteln verursachte ein Einsatz in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag als ein 13-und 14-jähriges Geschwisterpaar seinen Vater verloren hatte. Dieser konnte eineinhalb Stunden später zu Hause, erheblich alkoholisiert, erreicht werden. Er dachte, seine Kinder wären „irgendwie bei Bekannten untergekommen“ und ist mit dem Taxi nach Hause gefahren.

Ein rabiater Schausteller, der am letzten Abend noch während des laufenden Festbetriebes mit seinem Lkw durch die Festbesucher das Gelände verlassen wollte, wurde durch eine Polizeistreife daran gehindert. Die Uneinsichtigkeit führte dazu, dass ihm zeitweise der Fahrzeugschlüssel abgenommen werden musste.

Die Delikte im Einzelnen:

Körperverletzungen: 12

Widerstand/Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte: 6

Beleidigungen von Polizeibeamten: 5

Sonstige Beleidigungen: 3

Sexuelle Belästigungen : 2

Vermisste/„Verlorengegangene“: 4

Verstöße nach dem Waffengesetz: 4

Verstöße nach dem Jugendschutzgesetz: 8 (alles Alkohol)

Trunkenheitsfahrten: 3

Sachbeschädigungen: 3

Volltrunkene Personen: 8

Wildpinkler: 1

Weitere Polizeimeldungen aus Marktheidenfeld und Umgebung:

Verbaler Streit endet in Körperverletzung

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Mit einer Verletzung an der rechten Schulter endete eine körperliche Auseinandersetzung zweier Männer am Montag. Gegen 01:15 Uhr gerieten die beiden Männer in einer Wohnung in der Bahnhofstraße in verbalen Streit, in dessen Verlauf der eine den anderen körperlich anging und ihm mit einem Axtstiel auf den Rücken schlug. Der Verletzte erlitt einen deutlich sichtbaren Striemen oberhalb des rechten Schulterblattes. Er klagte über Schmerzen und erstattete Anzeige.

Aggressiver Lkw-Fahrer

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Zu einer Auseinandersetzung mit einem aggressiven Schausteller kam es am Sonntag, gegen 23:40 Uhr, auf dem Festgelände der Laurenzi-Messe. Obwohl der Festbetrieb noch in vollem Gange war, wollte er frühzeitig abbauen und durch die Besucher zum Ausgang fahren. Als ihm dies untersagt wurde, reagierte der Mann äußerst aufgebracht und legte sich verbal mit Polizei und Mitarbeitern der Stadtverwaltung an. Die Uneinsichtigkeit führte dazu, dass ihm zeitweise der Fahrzeugschlüssel abgenommen werden musste.

Beleidigung

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntagnachmittag kam es zu Beleidigungen gegen eine Parkplatzaufsicht. Der Verkehrsüberwacher war im Rahmen der Laurenzi-Messe auf dem Brückenparkplatz tätig. Er verwarnte einen Autofahrer, da dieser ohne Parkberechtigung seinen Audi Q 3 dort abstellte. Als der Autofahrer gegen 15:00Uhr zu einem Wagen zurückkehrte, entwickelte sich ein Wortgefecht zwischen den beiden Männern, in deren Verlauf der Autofahrer den Verkehrsüberwacher gröblichst beleidigte. Daraufhin erstattete dieser Strafanzeige bei der Polizei. Anzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft folgt.

Opferstöcke aufgebrochen

Hafenlohr, Lkr. Main-Spessart. In der Zeit von Donnerstag bis Sonntag machten sich unbekannte Täter in der katholischen Kirche am Kirchberg zu schaffen. Es wurden drei Opferstöcke, in die Geld für Kerzen/Schriftstücke eingeworfen wird, aufgebrochen. Das darin befindliche Geld, etwa 10 bis 20 €, wurde gestohlen. Die Täter öffneten gewaltsam die Verriegelung der Opferstöcke. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 50 € geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Zaun der Gasverteilerstation beschädigt

Marktheidenfeld, OT Altfeld, Lkr. Main-Spessart. In der Zeit von Donnerstag bis Sonntagvormittag beschädigte vermutlich ein unbekannter Lkw-Fahrer den Zaun der Gasverteilerstation „Am Schlossfeld“ und entfernte sich anschließend, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 1500 € zu kümmern. Es wurde die Pfosten des Tores und ein Zaunelement verbogen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

„In geheimer Mission“

Kreuzwertheim, Lkr. MSP. Zwei verdächtige Personen wurden der hiesigen Dienststelle am Sonntag, gegen 21.40 Uhr in einer Straße im Ortsbereich Kreuzwertheim mitgeteilt. Demnach wurden zwei Frauen beobachtet, wie sie aus einem Fahrzeug stiegen, sich mit Perücken „tarnten“ und zu Fuß Richtung einer Häuserreihe gingen. Die eintreffende Polizeistreife konnte die beiden Damen antreffen und kontrollieren. Nachdem zunächst von einem möglichen Einbrecherpärchen ausgegangen wurde, löste sich nach diversen Widersprüchlichkeiten das Rätsel. Offensichtlich wollten die beiden Damen, die nicht aus dem Dienstbereich stammen, den möglicherweise untreuen Lebensgefährten eines der Beiden observieren. Daraufhin wurden seitens der Polizei keine weiteren Maßnahmen mehr getroffen. Inwieweit die „Observation“ erfolgreich verlief, entzieht sich unserer Kenntnis.

mci / Quelle: Polizei Marktheidenfeld