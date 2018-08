Sechs Maß auf Laurenzi und "von den Kollegen im Stich gelassen"

Der 38jährige gab an, auf der Laurenzimesse 6 Maß Bier getrunken zu haben und von seinem Kollegen „im Stich gelassen“ worden zu sein. Der Alkoholtest erbrachte 1,76 Promille. Um zu verhindern, dass der Mann aus Karlstadt in seinem Zustand mit dem Pkw fährt, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Trunkenheitsfahrt mit Pkw

Hafenlohr, Lkr. Main-Spessart

Am Samstag, um 00.41 Uhr wurde in Hafenlohr, Windheimer Straße, ein 23jähriger Pkw-Fahrer zur Verkehrskontrolle angehalten. Bei der Kontrolle wurde bei dem Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille.

Ampel angefahren

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart

Nachdem sich der 59jährige Fahrer eines Sattelzuges in Marktheidenfeld, am Äußeren Ring verfahren hatte, wendete er auf der Kreuzung zur Baumhofstraße. Dabei streifte er mit der rechten Fahrzeugseite die Lichtzeichenanlage und riss die komplette Beleuchtungseinheit ab. Der Sachschaden beträgt ca. 5000,-- Euro.

Fahrzeug verkratzt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart

Am Freitag zerkratzte ein unbekannter Täter die gesamte Beifahrerseite eines geparkten Pkw. Der Pkw stand in einer frei zugänglichen, privaten Garageneinfahrt am Südring. Der Schaden beträgt ca. 1000,-- Euro

Sachdienliche Hinweise werden erbeten unter der Tel.-Nr. 09391/9841-0

Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart

Am Samstag, gegen 14.40 Uhr, befuhr ein 90jähriger Toyotafahrer die Kreisstraße MSP 33 von Oberwittbach kommend. Als er an der Einmündung zur Kreissstraße MSP 32 nach rechts, Richtung Michelrieth abbog übersah er einen, aus Röttbach kommenden, 19jährigen Motorradfahrer. Dieser konnte sein Motorrad nicht mehr abbremsen und fuhr auf das Heck des Pkw auf. Dabei stürzte er und wurde leicht verletzt. Er wurde ins Krankenhaus Wertheim gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2500,-- Euro.

Betrunkener Jugendlicher aufgefunden

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart

Am Sonntag um 01.00 Uhr wurde von der Polizei ein 16jähriger, in einem Gebüsch vor dem Gebäude des Ruderclubs aufgefunden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,62 Promille. Der Jugendliche wurde in die Obhut seines verständigten Vaters übergeben.

mkl/Polizei Marktheidenfeld