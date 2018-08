Nach Laurenzi: 15-Jährige bricht auf Heimweg betrunken zusammen

Aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums brach das Mädchen auf dem Fußweg von der Laurenzi-Messe zur Georg-Mayr-Straße zusammen und musste sich mehrfach übergeben. Sie wurde durch herbeigerufene Sanitäter untersucht und im Anschluss von der Polizei an die Eltern übergeben. Wer dem Mädchen den Alkohol ausschenkte, muss noch ermittelt werden.

Körperverletzung unter Alkoholeinfluss

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Übermäßiger Alkoholkonsum führte zu einer Schlägerei am Freitag, kurz vor 03:30 Uhr, in der Mitteltorstraße. Zwei Männer gerieten vor einer Diskothek aufgrund ihres Alkoholkonsum in Streit. Dieser verlief zunächst nur verbal. Aufgrund von unflätigen, provokativen Äußerungen kam es dann zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Ein Mann erlitt dabei eine kleine blutende Wunde an der Unterlippe. Ein Mann hatte 1,3 Promille, der anderer verweigerte den Alkotest.

Körperverletzung nach Laurenzi

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Starker Alkoholkonsum führte am Freitag, gegen 01:45 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwei Personengruppen in der Luitpoldstraße. Da ein 25-jähriger Mann sich bereits auf der Laurenzi-Messe auffällig verhielt und vor dem Festzelt herumpöbelte, erhielt er einen Platzverweis für den Rest der Messe, erst von der Secrurity, dann von der Polizei. Der Mann zeigte sich uneinsichtig, kam aber dem Platzverweis nach. Auf dem Weg zum Taxistand geriet dann dieser Mann mit seinen Kumpels mit einer anderen Gruppe in verbalen Streit. Im Verlauf des Streits wurde geschubst und ein 22-Jähriger erlitt einen Faustschlag in den Bauch. Durch die zwischenzeitlich eingetroffene Polizeistreife wurden die „Streithähne“ getrennt und gingen anschließend ihrer Wege.

Uneinsichtigkeit führt zu Polizeigewahrsam

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Mit 2,96 Promille musste ein 38-jähriger Mann am Donnerstag, gegen 22:30 Uhr, in Polizeigewahrsam genommen werden. Bereits gegen 19:00 Uhr erhielt der Mann einen Platzverweis, da er erheblich alkoholisiert war und anfing, Leute zu belästigen. Er wurde aus diesem Grund vom Sicherheitsdienst aus dem Festzelt gebracht. Gegen 22:30 Uhr war er erneut im Festzelt. Da er keine Anstalten machte, dem Platzverweis nachzukommen und zusehends verbal aggressiver wurde, wurde der ihm bereits angedrohte Gewahrsam durchgesetzt.

15-Jähriger mit 1 Promille

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Mit 1 Promille Alkohol war ein 15-Jähriger im Festzelt der Laurenzi-Messe unterwegs. Nach 24:00 Uhr wurde der junge Mann vom Sicherheitsdienst der Polizei übergeben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1 Promille. Er wurde in die Obhut der zufällig vorbeikommenden Tante übergeben, die versicherte, ihn nach Hause zu den Eltern zu bringen.

Auto und Fußgänger in der Mitteltorstraße

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Vorsorglich meldete ein Autofahrer einen Vorfalls am Donnerstag, gegen 12:47 Uhr, in der Mitteltorstraße. Der Mann hatte mit seinem Opel Meriva die Mitteltorstraße in Richtung Marktplatz befahren. Vor ihm sind mehrere Personen mittig auf der Straße gelaufen. Er ist langsam hinterher gefahren und hat sich durch kurzes Aufheulen des Motors bemerkbar gemacht. Ein etwa 60 Jahre alter Mann sei dann unvermittelt stehen geblieben und habe sich umgedreht. Der Autofahrer hatte sofort gebremst, ist sich aber nicht sicher, ob er den Mann berührt hatte. Deshalb hielt er an und wollte sich bei dem Mann entschuldigen. Dieser ließ aber nicht mit sich reden und wollte Anzeige bei der Polizei erstatten.

Sachbeschädigung an Unterführung

Hafenlohr, Lkr. Main-Spessart. Vermutlich übers vergangene Wochenende wurde die Unterführung des Radweges zwischen Marktheidenfeld und Hafenlohr von Unbekannten beschädigt. Es wurden Betonteile herausgebrochen sowie Schmierereien, auch auf dem Radweg angebracht. Der Schaden wird auf 750 € geschätzt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Polizei Marktheidenfeld