Zu viel Alkohol und Marihuana - Mann ko

Ein zu massiver Marihuana- und Alkohol-Konsum führte zum körperlichen Zusammenbruch eines 26-jährigen Mannes. Der durch einen Bekannten verständigte Rettungsdienst fand am Mittwoch, kurz vor 22:00 Uhr, den Mann auf dem Boden seiner Wohnung in der Lehmgrubenerstraße liegend vor. Er wurde immer wieder ohnmächtig, verweigerte aber, sobald er zu sich kam, jegliche medizinische Versorgung und reagierte aggressiv. Durch eine hinzugerufene Polizeistreife wurde der Mann zu Boden gebracht und gefesselt. Anschließend musste er in Narkose versetzt werden und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Lohr eingeliefert.

Geparktes Auto angefahren

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Am Mittwoch, um 14:45 Uhr, wurde ein geparkter Mitsubishi in der Georg-May-Straße angefahren und ein Schaden in Höhe von 1500 € verursacht. Der Fahrer eines Mercedes rangierte auf dem Laurenzi-Parkplatz (parallel zur Georg-Mayr-Straße) und blieb an dem geparkten Wagen hängen.

Beleidigung auf Laurenzi

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Mit beleidigen Worten wurde auf der Laurenzi-Messe am Dienstagabend, zwischen 23:00 und 23:59 Uhr, eine 20-jährige Frau beleidigt. Sie erstattete Anzeigen gegen einen 21-jährigen Mann.

Verteilerkasten beschädigt und geflüchtet

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart Einen Schaden von 2000 € verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer an einem Verteilerkasten. Dieser befindet sich auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 8 und wurde vermutlich beim Rangieren angefahren. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

