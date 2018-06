Schlägerei in Marktheidenfelder Diskothek

Dabei schlug der jüngere der Beiden seinem Kontrahenten mehrmals mit den Fäusten. Der 24-jährige konnte die meisten Schläge zwar abwehren, wurde aber leicht verletzt und erlitt Schürfwunden an beiden Ellenbogen. Den Täter erwartet nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Vorfahrt missachtet

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart

Am Freitag, dem 15.06.2018 gegen 10:45 Uhr wollte eine 20-jährige PKW Fahrerin von der Bundesstraße 8 auf die Staatsstraße 2312 bei Marktheidenfeld abbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden PKW, mit dem sie kollidierte. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von 7500€.

Unfallflucht nach Kollision mit Gartenmauer

Karbach, Lkr. Main-Spessart

Zwischen Mittwoch, dem 13.06.2018 und Freitag, dem 15.06.2018 wurde eine Gartenmauer in der Straße Am Pfarrgarten in Karbach durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren und beschädigt. An der Gartenmauer platzten durch die Kollision Betonstücke ab und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100€.

Mehrere Wildunfälle im Dienstbereich

Am Wochenende kam es zu drei Wildunfällen im Dienstbereich der Polizeiinspektion Marktheidenfeld. Beim ersten Unfall am späten Freitagabend kollidierte ein PKW Fahrer auf der Kreisstraße MSP 32 bei Röttbach mit einem Reh. Dadurch entstand an seinem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000€. Am Samstagnachmittag sprang ein Reh vor das Fahrzeug einer 42-jährigen auf der Staatsstraße 2315 bei Unterwittbach. Auch hier entstand geringer Sachschaden am PKW der Fahrzeugführerin. Ebenfalls am Samstag gegen 22 Uhr rannte ein Reh über die Kreisstraße 12 und in das Fahrzeug eines 51-jährigen bei Roden. Durch die Kollision mit dem Reh wurde das Fahrzeug beschädigt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500€.

Sachbeschädigung an PKW

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart

In der Zeit von 14. auf 15.06.2018 wurde ein weißer BMW am Nordring von Marktheidenfeld von einem Unbekannten zerkratzt. Dabei entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von ca. 5000€.

Beleidigung mit anschließender Körperverletzung

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart

Samstagnacht kam es in der Mitteltorstraße von Marktheidenfeld zunächst zu einer verbalen Entgleisung eines einschlägig bekannten 19-Jährigen. Zunächst spuckte der Täter seinem Kontrahenten ins Gesicht. Als ein 20-jähriger dem Geschädigten zur Hilfe eilte, wurde dieser vom Täter mit einem Faustschlag attackiert. Dabei erlitt der 20-jährige eine Platzwunde an der Stirn. Der Täter war sichtlich alkoholisiert, verweigerte jedoch einen Atemalkoholtest.

Hinweise zu den unbekannten Fällen bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Tel.-Nr. 09391/9841-0