Illegale Personenbeförderung zwischen Deutschland und Rumänien

Im Verlauf der Kontrolle wurde zweifelsfrei festgestellt, dass der Transporter zur regelmäßigen Personenbeförderung zwischen Deutschland und Rumänien genutzt wird. Festgestellt werden konnte dies auch auf Grund der Anwesenheit von Fahrgästen. Eine Genehmigung konnte der Fahrer nicht vorweisen, so dass ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Der Fahrer musste noch vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro hinterlegen.

Marktheidenfeld/Altfeld, Lkr. Main-Spessart. Getunten Pkw aus dem Verkehr gezogen.

Am 04.05.2018 wurde um 21:00 Uhr ein auffällig getunter Pkw kontrolliert. Der 21jährige Fahrer und Besitzer des Fahrzeugs konnte für eine Vielzahl von Veränderungen am Fahrzeug keine Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. Eintragung vorweisen. Die Veränderungen gingen so weit, dass durch die Tieferlegung des Fahrzeugs bereits Reifen beschädigt waren. Diese schliffen offensichtlich am Inneren des Radkastens. Auf Grund dessen und der zu Grunde liegenden Erlöschung der Betriebserlaubnis wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgenommen.

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Gefährdung und Nötigung eines Taxifahrers.

In der Nacht von Freitag auf Samstag fuhr gegen 01:55 Uhr ein 68jähriger Renault-Fahrer trotz des Einfahrverbots in den Adenauerplatz ein. Am dortigen Busbahnhof stand ein Taxifahrer, der auf Fahrgäste wartete. Der 68-Jährige fuhr auf den Taxifahrer, der auf dem Fahrstreifen stand, zu, sprach diesen an und verschaffte sich freie Bahn, indem er dem Taxifahrer leicht gegen ein Bein fuhr. Auf Grund dessen ging dieser, ohne verletzt worden zu sein, zur Seite, woraufhin der Pkw-Fahrer weiter fuhr. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Nötigung im Straßenverkehr verantworten.

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Beleidigung von Polizeibeamten.

Am 05.05.2018 befuhr eine Streifenbesatzung der PI Marktheidenfeld um 03:30 Uhr die Mitteltorstraße in Marktheidenfeld. Auch auf Grund der geöffneten Seitenscheiben des Streifenwagens konnten sie hören, wie ein auf einer Treppe sitzender 27jähriger Mann die Ausrufe „Scheiss Bullen“ und „Hurensöhne“ schrie. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich der Mann sehr unkooperativ und beleidigte die beiden Beamten ein weiteres Mal. Ein Atemalkoholtest wurde verweigert. Nun wurde ein Strafverfahren wegen eines Vergehens der Beleidigung eingeleitet.

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart. Vorrang missachtet.

Eine 75jährige Skoda-Fahrerin befuhr am Samstagnachmittag gegen 14:30 Uhr die Staatsstraße 2315 in Fahrtrichtung Wertheim. Bei der Einmündung zur Lengfurter Straße ordnete sie sich auf dem Abbiegesteifen ein, um nach links in den Ortsbereich einzufahren. Zunächst blieb sie am Ende des Abbiegestreifens stehen. Zu der Zeit fuhr ein 54jähriger Mercedes-Fahrer mit seiner 55jährigen Beifahrerin von Wertheim kommend in Richtung Marktheidenfeld. Kurz bevor die Beiden den Einmündungsbereich passierten, fuhr die Skoda-Fahrerin unvermittelt los und bog ab. Trotz einer sofortigen Vollbremsung konnte der 54-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall wurden die 75-Jährige und die Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt. Der Sachschaden dürfte sich auf insgesamt ca. 10.000 Euro belaufen.

mkl/Polizei Marktheidenfeld