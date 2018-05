Marktheidenfeld: Getankt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Der Fahrer eines schwarzen BMW betankte am Mittwoch, gegen 08.15 Uhr, seinen Pkw sowie einen im Kofferraum mitgeführten Kanister. Am Heck war kein Kennzeichen angebracht. Auch an der Vorderfront wurde erst während des Tankvorganges ein im Fahrzeug mitgebrachtes Kennzeichen angeschraubt, welches aber nicht erkannt wurde. Danach verließ er die Tankstelle am Kreisel Karbacher Straße ohne zu bezahlen. Der Fahrer war mit einer dicken Jacke bekleidet und durch eine Kapuze nicht zu erkennen. Zeugen, die diesen Vorgang beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der hiesigen Polizeidienststelle, Tel. 09391/9841-0, zu melden.

Auffahrunfall in Marktheidenfeld

Marktheidenfeld, Lkr. MSP Die 26-jährige Fahrerin eines VW Polo fuhr gestern gegen 17.40 Uhr in der Luitpoldstraße in Fahrtrichtung Brückenstraße. Als sie verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr ein 87-jähriger Mann mit seinem BMW hinten auf. Trotz geringer Geschwindigkeit und des dadurch nur leichten Anstoßes entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 4.000,-- Euro. Niemand verletzt, beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Unfall beim Abbiegen

Hasloch, Lkr. MSP Zu einem Zusammenstoß zweier Pkw kam es gestern gegen 14.30 Uhr auf der Staatsstraße 2316 bei Hasloch. Ein 86-jähriger Mitsubishi-Fahrer bog aus einem Feldweg kommend nach links auf die StStr. 2316 ein. Dabei übersah er wohl einen aus Richtung Schollbrunn kommenden Polo-Fahrer und kollidierte mit dessen Fahrzeug. Zunächst blieben beide Fahrer stehen. Der Verursacher entschuldigte sich nach Angaben des Geschädigten noch an der Unfallstelle, stieg aber wieder ein und fuhr in Richtung Hasloch davon. Auf Grund des Kennzeichens und der Beschreibung des Fahrers konnte dieser ermittelt werden. Korrespondierende Unfallschäden an seinem Fahrzeug wurden festgestellt. Der Verursacher räumte den Unfall gegenüber den Polizeibeamten ein. Sein Entfernen vom Unfallort erklärte er mit der Annahme, keinen größeren Schaden verursacht zu haben. Der Gesamtsachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 9.000,-- Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Hoher Sachschaden nach Unfall in Kreuzwertheim

Kreuzwertheim, Lkr. MSP Im Einmündungsbereich der MSP 36 zur Staatsstraße 2315 am Ortsende von Kreuzwertheim kam es gestern, gegen 10.00 Uhr, zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Ein 78-jähriger Daihatsu-Fahrer übersah beim Einbiegen eine aus Richtung Kreuzwertheim kommende, vorfahrtsberechtigte, 50-jährige BMW-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und wurden in eine Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Gesamtsachschaden von ca. 14.000,-- Euro.

Trinkwasseraufbereiter am Wohnmobilplatz beschädigt

Marktheidenfeld, Lkr. MSP Am Mittwoch, zwischen 18.00 Uhr und 24.00 Uhr, wurde auf dem Festplatz ein Trinkwasseraufbereiter, der für die dort nächtigenden Wohnmobilfahrer gedacht ist, angefahren und beschädigt. Dabei entstand Sachschaden von ca. 2.000,-- Euro. Auch hier bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld